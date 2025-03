Feyenoord-verdediger Beelen: 'Je wil natuurlijk niet dat dat gebeurt, maar je ontkomt er niet aan'

Thomas Beelen beleeft een soms wisselvallig seizoen bij Feyenoord. Waar de centrumverdediger vorig seizoen onder Arne Slot een hoog niveau haalde, was dat in deze jaargang anders. Beelen werd door de inmiddels ontslagen Brian Priske zelfs geregeld op de bank geposteerd.

''Je wil natuurlijk niet dat dat gebeurt, maar je ontkomt er niet aan. Het gaat er dan om hoe je er op reageert'', kijkt Beelen op verzoek van Rijnmond terug op de moeizame eerste maanden van dit seizoen.

Beelen legt vervolgens uit hoe hij zijn vormdip te lijf ging. ''Je bespreekt dit natuurlijk ook met je trainers en bekijkt beelden van jezelf. Ik ben van nature stoïcijns, maar ik vond het soms wel lastig, zeker als je wat minder speelt.''

''Uiteindelijk moet je het zien als leermomenten en niet alleen in de teleurstelling blijven zitten. Dan gaan de betere momenten vanzelf weer komen'', aldus de strijdvaardige verdediger, die een zekerheidje lijkt te zijn onder Robin van Persie, maar met Gernot Trauner wel een concurrent zag terugkeren uit de ziekenboeg.

Beelen zit na de winterstop beduidend beter in zijn vel tijdens duels van Feyenoord. ''Ik denk dat ik zelf een stuk beter speel en ik maak natuurlijk nog wel foutjes hier en daar.''

''Dat gebeurt bij iedereen. Ik denk dat het nu heel anders is, ik zit in een betere flow dan hoe ik de eerste seizoenshelft heb gespeeld'', aldus de lange mandekker, die veel geleerd heeft van de vele topwedstrijden in de Champions League.

''Dit was mijn eerste echte ‘Champions League-seizoen’ en ik denk dat we een aantal hele mooie avonden hebben meegemaakt. Het is een hele mooie ervaring en als speler word je daar alleen maar beter van'', zo besluit Beelen.