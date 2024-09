Feyenoord-trainer Brian Priske geeft tekst en uitleg bij fel bekritiseerde post op Instagram

Brian Priske kijkt uit naar zijn Champions League-debuut als trainer van Feyenoord. Dat liet de Deense oefenmeester woensdagmiddag, een dag voor het thuisduel met Bayer Leverkusen, weten tijdens het persmoment in De Kuip. Priske kreeg vanuit de NOS onder meer vragen over een religieus bericht dat hij plaatste op Instagram.

Priske plaatste zondagochtend een Story op Instagram waaruit bleek dat hij al vroeg onderweg was naar het trainingscomplex van Feyenoord. “New day, new opportunities. Discipline and teamwork. God sees everything.” Dat bericht viel niet bij alle supporters even goed na het 2-2 gelijkspel op bezoek bij FC Groningen.

Via social media kreeg Priske veel kritiek op de Instagram Story. Een deel van de supporters van Feyenoord denkt dat hij het bericht enkel plaatste om te laten zien dat hij de ochtend na het puntenverlies om half acht alweer aan het werk was.

Op het persmoment van dinsdag wordt Priske gevraagd waarom hij regelmatig gebruikmaakt van Instagram om zich te uiten. “Ik ben een normaal persoon, die ook gewoon een account op Instagram heeft. Daar zet ik dingen op voor mijn familie, mijn vrienden en de mensen die mij willen volgen.”

“Ik plaats gewoon berichten op Instagram voor de mensen die dat leuk vinden. Als mensen mij niet willen volgen, dan volgen ze mij waarschijnlijk niet”, aldus Priske, die het onderwerp afsloot met een vriendelijke glimlach.

Na het gewonnen uitduel met PEC Zwolle (1-5 winst) gaf Priske aan dat Feyenoord nog een aantal weken nodig had om zich klaar te stomen voor de Champions League. Donderdag is het zover. “We zijn dichterbij. We hebben meer weken gehad om te trainen en te bouwen aan onze fysieke conditie. We zijn op de goede weg. We maken als team en groep stappen naar het niveau dat we willen behalen.”

Nieuweling Hwang In-beom is speelgerechtigd tegen Bayer Leverkusen, maar Priske wil nog niet prijsgeven of hij gaat starten. “Je kijkt welke spelers we hebben, wat het gameplan is en daar pas je de selectie op aan. We hebben nu kwalitatief goede spelers nodig maar ook spelers met ervaring. De Duitse kampioen komt naar De Kuip. We hebben spelers nodig die wedstrijden kunnen lezen.”