Feyenoord-trainer Brian Priske bezorgd om Feyenoord-speler na nederlaag tegen Ajax: 'Dat ziet er niet goed uit'

Brian Priske concludeert na de met 0-2 verloren Klassieker tegen Ajax dat zijn team niet in staat was om oplossingen te vinden tegen de goed georganiseerde Amsterdammers. Dat vertelt de trainer van Feyenoord bij ESPN.

Ajax stond al binnen 25 minuten spelen op een 0-2 voorsprong, door doelpunten van Kenneth Taylor en Jorrel Hato. Bij beide doelpunten zag Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther er niet goed uit.

“De prestatie was minder dan we de afgelopen wedstrijden zagen”, aldus Priske na afloop van de wedstrijd bij ESPN. “We konden niet echt oplossingen vinden tegen een goed georganiseerd Ajax. En we geven twee goals weg.”

“Vooral bij de eerste weten we wat we beter hadden moeten doen: beter handelen na de lange bal van Pasveer. Wellenreuther moet hier ook eigenlijk niet uitkomen. Bij de 0-2 hadden we de corner gewoon beter moeten verdedigen.”

Op de vraag van verslaggever Hans Kraay junior of de spelers van Feyenoord volgens Priske moe waren, antwoordt de Deen: “Dat is mogelijk. Het is niet gek dat het zwaar is om een aantal dagen op rij op het hoogste niveau te presteren.”

“Maar ik had niet het gevoel dat dat het probleem was vandaag. Dit is voetbal. We wilden het beter doen, ook voor deze geweldige fans.”

Naast de nederlaag kreeg Feyenoord nog een domper te verwerken: spits Ayase Ueda viel vlak voor rust uit. Priske weet nog niet hoe ernstig de blessure van de Japanner is. “Maar het feit dat hij met z’n hand naar z’n hamstring ging, ziet er natuurlijk niet goed uit. Maar dat moeten we afwachten.”