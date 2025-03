Feyenoord start met Milambo en Trauner tegen Go Ahead Eagles

Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De oefenmeester stelt de herstelde Antoni Milambo direct weer op in de basis. Julián Carranza vervangt de geblesseerde Ayase Ueda. De wedstrijd in De Kuip begint om 16.45 uur en is te volgen via ESPN 3.

Timon Wellenreuther verdedigt het Rotterdamse doel tegen de Deventenaren. Givairo Read, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman staan in de verdediging. Thomas Beelen en Gijs Smal beginnen op de bank.

Op het middenveld moeten Hwang In-beom en Jakub Moder voor de balans zorgen, terwijl Milambo zijn creativiteit mag tonen op 10.

Ueda raakte geblesseerd in de interlandperiode bij Japan en wordt vervangen door Carranza. Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links) bestrijken de vleugels.

Na de 2-6 zege op FC Twente voor de interlandbreak kan Feyenoord opnieuw een stap zetten naar de derde plaats. Concurrent AZ liet zaterdag dure punten liggen bij NEC (3-3) en liet zo na om op gelijke hoogte te komen met de Rotterdammers.

Van Persie noemde Go Ahead op de persconferentie een ‘stug, goed en fit team’. “Ze kunnen op verschillende manieren spelen”, citeerde Voetbal International uit de mond van de trainer. “Dat kan ook heel direct zijn.”

“Hun speelwijze verandert wel een beetje tegen topteams, dat hebben we in kaart. En het maakt ze niet uit of ze uit of thuis spelen. Ik denk dat we tegen FC Twente goed waren, maar ik vind het veel belangrijker hoe we zondag spelen.”

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Hartman; Hwang, Milambo, Moder; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Nauber, Kramer, James; Linthorst, Llansana; Antman, Edvardsen, Suray; Smit.