'Feyenoord-spits Santiago Gimenez één van twee genoemde spitsen bij Italiaanse topclub'

Napoli denkt nog altijd serieus aan de komst van Feyenoord-aanvaller Santiago Gimenez, zo meldt Calciomercato. De huidige koploper van de Serie A is tevreden over de huidige eerste spits, Romelu Lukaku, maar wil met het oog op komend seizoen verjongen.

Lukaku zal aan het eind van het seizoen 32 zijn en met dat feit in het vooruitzicht denkt Napoli aan jongere alternatieven voor de spitspositie. Naast Gimenez staat ook Benjamin Sesko van RB Leipzig hoog op het lijstje in de bestuurskamers.

Lukaku, die nog tot medio 2027 vastligt in Zuid-Italië, kent tot dusver geen slecht seizoen met vijf treffers en vier assists in twaalf Serie A-wedstrijden. Toch ziet ook Napoli dat Lukaku minder bepalend is als in zijn tijd bij Inter, waar hij ook al samenwerkte met huidig Napoli-coach Antonio Conte.

Napoli ziet Lukaku als één van de bouwstenen in het huidige succes. Napoli staat bovenaan in de Serie A en wil zich bovenal weer plaatsen voor de Champions League, iets wat er vorig seizoen niet in zat met een uiterst teleurstellende tiende plaats.

Napoli weet dat het komende zomer naar alle waarschijnlijkheid wèl kan rekenen op de Victor Osimhen-miljoenen. De Nigeriaan leek afgelopen zomer al verkocht te worden, maar meer dan een huurtransfer naar Galatasaray zat er niet in voor Napoli, waar hij persona non grata was.

De ontsnappingsclausule van Osimhen, die is vastgesteld op 75 miljoen euro, geeft de club nieuwe mogelijkheden. Calciomercato verwacht dat een bedrag van veertig miljoen euro ongeveer genoeg zou moeten zijn om Gimenez los te weken bij Feyenoord.

Toch is het allerminst zeker dat de 23-jarige Gimenez, die ook op het lijstje staat bij AC Milan, Rotterdam-Zuid zal inruilen voor Napels. Napoli denkt namelijk ook aan Leipzig-groeibriljant Sesko, die komende zomer voor een vastgesteld bedrag van 60 à 65 miljoen op te halen is bij de Bundesliga-club.

Gimenez stond afgelopen zomer ook al nadrukkelijk op de Napolitaanse radar. Meerdere media, waaronder La Gazzetta dello Sport, meldden dat de club een bod van 35 miljoen euro aan het voorbereiden was voor de Feyenoord-spits. Uiteindelijk viel de keuze toen op Lukaku, die voor een soortgelijk bedrag overkwam van Chelsea.