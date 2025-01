Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Feyenoord-speler Calvin Stengs, die Valentijn Driessen in de zeik neemt.

Feyenoord boekte woensdagavond een uiterst knappe 3-0 zege op Bayern München en is daarom verzekerd van deelname aan de tussenronde van de Champions League.

Logischerwijs is de Feyenoord-selectie, die flink gehavend aantrad tegen der Rekordmeister, door het dolle heen. Ook Stengs, die met een versierde strafschop een aandeel had in de overwinning, is blij.

De creatieve linkspoot kan het echter niet laten om een klein sneertje uit te delen aan Driessen, chef sport van De Telegraaf. De journalist vroeg na het 1-1 gelijke spel bij Willem II of het wel zin had om tegen Bayern te voetballen.

"De bal is rond, Valentijn", schrijft Stengs daags na de historische zege op zijn Instagram-kanaal. Ploeggenoot Quilindschy Hartman kan er om lachen. "Hahahaha, deze is echt lekker! Je zit er weer eens naast Valentijn!!”