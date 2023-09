Feyenoord speelt Ajax zoek maar vuurwerk gooit roet in het eten

Ajax- Feyenoord is definitief gestaakt bij een 0-3 stand, zo melden alle betrokken partijen. Een minuut voor rust van De Klassieker werd het duel voor de tweede keer stilgelegd door arbiter Serdar Gözübüyük vanwege het gooien van vuurwerk op het veld. Hierdoor gingen beide teams direct richting de kleedkamer. Ditzelfde gebeurde na rust toen er fakkels op het veld werden gegooid vanuit de F-Side. De door de KNVB gecreëerde driehoek, een overlegorgaan bestaande uit de voetbalbond, de politie en beide clubs, praatten over een mogelijke definitieve staking, die er uiteindelijk dus is gekomen.

Het was een werkelijk dramatische middag voor Ajax in De Klassieker tegen Feyenoord. Rechtsback Anton Gaaei zag er bij beide doelpunten van de bezoekers uit Rotterdam slecht uit en mede daardoor stond Feyenoord voor rust al met 0-3 voor in de Johan Cruijff ArenA. De goals kwamen op naam van de zeer alerte Santiago Giménez (2) en Igor Paixão. Maurice Steijn greep al voor rust in door Gaaei naar de kant te halen.

Dramatisch Ajax

Bij de 0-1 in de negende minuut liet Gaaei zich heel eenvoudig wegzetten door Quinten Timber, die vervolgens Giménez bediende. De Mexicaan dacht niet na en haalde direct uit, wat Feyenoord de voorsprong opleverde. In minuut achttien ging het weer mis: een dramatische breedtebal van Gaaei was een prooi voor Giménez, die met een simpele beweging de zestien van Ajax indraaide en vervolgens Jay Gorter van dichtbij kansloos liet. Maurice Steijn zag Gaaei worstelen en liet concurrrent Devyne Rensch invallen in de 32ste minuut. Slechts vijf minuten na zijn entree tekende Paixão na een vlotte counter voor de 0-3.

Kort na de 0-2 van Giménez werd de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tijdelijk stilgelegd, omdat er vanuit het zeer ontevreden Ajax-publiek een bekertje op het veld werd gegooid. Na ongeveer acht minuten was de rust teruggekeerd, de dader gepakt en hervatte scheidsrechter Serdar Gözübüyük de wedstrijd in Amsterdam. De eenzijdige topper kwam echter weer stil te liggen in minuut 44 vanwege vuurwerk dat op het veld belandde. Na een afkoelingsperiode van circa een kwartier kwamen beide ploegen weer het veld op. De elftallen moesten na rust wederom naar binnen toen Ajax-fans fakkels op het veld gooiden. Het gevolg was dat De Klassieker definitief werd gestaakt na overleg van de driehoek.

Mogelijk scenario

Hans Kraay bracht tijdens de eerste stillegging al de mogelijke scenario's in kaart wat betreft een definitieve staking. "De eerste keer is er gegooid met een beker. De dader is gepakt, dus die telt niet mee. Die wordt weggestreept. Het vuurwerk is een keer staken, dus normaliter gaan we zo verder. Dan is het nog een keer in de fout en definitief naar huis." Kraay brengt wel een nuance aan. "Volgens de nieuwe officiële regels mag een burgemeester (in dit geval Femke Halsema, red.) altijd overrulen. Om de veiligheid in de stad te garanderen, kan zij de KNVB overrulen en zeggen: 'We moeten doorgaan'".