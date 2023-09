Feyenoord scoort razendsnel en laat Ajax ook in restant kansloos

Woensdag, 27 september 2023 om 14:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:43

Feyenoord is woensdagmiddag in het restant van de zondag gestaakte Klassieker tegen Ajax geen moment in de problemen gekomen. De regerend landskampioen tekende zelf al heel snel voor de 0-4, waardoor een mogelijke comeback van Ajax in de kiem werd gesmoord. Feyenoord stijgt door de ruime zege in Amsterdam naar de derde plaats, een punt achter PSV en AZ. Beide koplopers moeten nog wel in actie komen in de zesde speelronde. Ajax blijft teleurstellende veertiende. Het is de grootste thuisnederlaag in de Eredivisie van de afgezakte topclub sinds 2005, toen 0-4 tegen PSV, en de grootste uitzege van Feyenoord in De Klassieker.

Ramiz Zerrouki stond woensdag bij Feyenoord aan de aftrap, als vervanger van Yankuba Minteh. Omdat het spel stillag na de definitieve staking van zondag mocht er een wissel worden toegepast en trainer Arne Slot maakte daar dus gebruik van. Collega Maurice Steijn paste deze regel ook toe en koos voor Chuba Akpom als vervanger van Anass Salah-Eddine. Het restant van De Klassieker van 35 minuten in de lege Johan Cruijff ArenA begon met een scheidsrechtersbal van arbiter Serdar Gözübüyük.

Slechts drie minuten heeft Santiago Gimenez nodig gehad voor zijn hattrick! 3????#ajafey — ESPN NL (@ESPNnl) September 27, 2023

Feyenoord kwam kort na de hervatting in Amsterdam bijna tot scoren. Na een goede actie van Igor Paixão schoot de mee opgekomen Quinten Timber over. De 0-4 voor Feyenoord viel kort daarna alsnog. Na een snelle aanval van de bezoekers en slecht verdedigen van Ajax kwam de bal uit een rebound voor de voeten van Santiago Giménez, die van dichtbij onberispelijk binnenknalde in de rechterbenedenhoek. De Mexicaanse spits maakte daarmee zijn hattrick compleet, daar hij zondag al tweemaal scoorde. Hij is de eerste Feyenoorder met een hattrick in een Klassieker sinds John Guidetti in 2012.

Ajax kon eigenlijk geen moment een vuist maken in aanvallend opzicht en moest ondertussen rekening houden met gevaarlijke counters van Feyenoord. Silvano Vos ontving een gele kaart toen hij balverlies leed en met een overtreding een aanval van de Rottterdammers onschadelijk maakte. Feyenoord wist na de vierde treffer dat de buit wel binnen was, al probeerden Giménez en Paixão er van afstand nog 0-5 van te maken. Beide aanvallers zagen Jay Gorter iets te ver voor zijn doel staan, maar de schoten van afstand vlogen desondanks over. De eerste doelpoging van Ajax werd genoteerd in minuut 80: een kopbal van Akpom belandde in de handen van Timon Wellenreuther.

In de slotfase kreeg Brobbey nog geel voor een charge op Zerrouki, terwijl beide trainers nog enkele wissels doorvoerden. Amourricho van Axel Dongen en Gastón Ávila kwamen erin bij Ajax en Ayase Ueda en Alireza Jahanbakhs zorgden voor vers bloed aan Feyenoord-zijde. De bezoekende ploeg was via Gernot Trauner en Giménez nog dicht bij de vijfde treffer, maar beide spelers waren van dichtbij niet in staat om te scoren. Ajax moet de wonden likken na enkele turbulente dagen en een fikse nederlaag tegen Feyenoord. De ploeg van Slot reist met een goed gevoel terug naar Rotterdam, waar zaterdag de ontmoeting met Go Ahead Eagles wacht.