Feyenoord scheidt wegen met hoofd jeugdopleiding na ‘verschilllende inzichten’

Dinsdag, 21 november 2023 om 20:45 • Lars Capiau

Feyenoord en hoofd jeugdopleiding Rini Coolen gaan aan het eind van het seizoen uit elkaar. Dat communiceert de Rotterdamse club via de clubkanalen. Coolen is in mei drie jaar lang actief geweest bij de regerend kampioen, waar hij vertrekt wegens 'verschillende inzichten'.

In mei 2021 volgde Coolen Stanley Brard op als hoofd jeugdopleiding. Na drie jaar komt er nu een einde aan de samenwerking. Het besluit is in goed overleg genomen, schrijft Feyenoord op de clubsite. Het is nog niet bekend wie Coolen opvolgt.

"De afgelopen maanden zijn er constructieve gesprekken gevoerd over de wijze waarop Feyenoord Academy in de nabije toekomst zou kunnen worden ingericht", lichten de Rotterdammers toe.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"De verschillende inzichten die voortkwamen uit deze gesprekken hebben beide partijen ertoe doen besluiten om na het seizoen uit elkaar te gaan."

Feyenoord is Coolen dankbaar voor zijn inzet. "Rini was betrokken bij de implementatie van het huidige trainings- en opleidingsprogramma", laat algemeen directeur Dennis te Kloese zich citeren op de clubsite.

"Onder zijn leiding is de samenwerking met het eerste elftal verder verbeterd en heeft de afgelopen seizoenen een aantal spelers de overstap naar Feyenoord 1 kunnen maken." De doorbraak van Quilindschy Hartman in de hoofdmacht van de Stadionclub is een schoolvoorbeeld daarvan.

Jeugdproducten Antoni Milambo en Gijjavi Zechiël zitten ook regelmatig bij de selectie van de Rotterdammers en vallen sporadisch in. Jeugdtalent Leo Sauer werd al op zeventienjarige leeftijd opgepikt bij het Slowaakse MSK Zilina en maakte ook al minuten bij de ploeg van Arne Slot.