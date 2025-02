Feyenoord-opponent Inter komt na matige wedstrijd met de schrik vrij tegen Genoa

Inter heeft zaterdagavond een benauwde driepunter gepakt in de Serie A. De ploeg van trainer Simone Inzaghi won na een moeizame wedstrijd dankzij een kopbal van Lautaro Martínez, die een kwartier voor tijd raak kopte: 1-0. Inter staat nu één punt boven Napoli, dat zondag op bezoek gaat bij Como.

Inzaghi kon niet beschikken over Yann Sommer, die voorlopig aan de kant staat. Josep Martínez stond daarom onder de lat. Verder startte Denzel Dumfries, en moest Stefan de Vrij genoegen nemen met een reserverol. Opvallend was de basisplaats voor Kristijan Asllani; Hakan Çalhanoglu rust te gunnen. Joaquín Correa was voorin de vervanger van de afwezige Marcus Thuram.

Dumfries had amper vier minuten nodig om bijna tot scoren te komen. De Rotterdammer was het eindstation van een scherpe voorzet en zag zijn schot op ongelukkige wijze gekeerd worden door teamgenoot Correa. Genoa had weinig in te brengen, al had Fabio Miretti de pech dat zijn inzet net geen treffer opleverde.

Inter was zoals verwacht wel de betere partij, maar in aanvallend opzicht viel het tegen. De Milanezen oogden niet heel scherp, waardoor zij genoegen moesten nemen met een 0-0 ruststand.

Na rust was de eerste grote mogelijkheid voor Genoa. De pas achttienjarige Jeff Ekhator schudde Dumfries opmerkelijk makkelijk van zich af, en bediende Miretti met een uitstekende steekpass. Francesco Acerbi, die de voorkeur de kreeg boven De Vrij, redde de meubelen met een uiterste ingreep.

Diezelfde Acerbi leek helemaal de held te worden toen zijn kopbal richting doel vloog. Mattia Bani redde Genoa op de doellijn. Inter ontwikkelde steeds meer druk op het doel van Genoa, waar doelman Nicola Leali moest ingrijpen om spectaculaire omhaal van Pavard te keren.

Inzaghi bracht Calhanoglu binnen de lijnen en de Turk zag Barella een prachtig schot lossen. De Italiaan had de pech dat zijn inzet keihard op de lat uiteenspatte. Toch kwam het nog goed voor Inter. Lautaro had het gelijk dat zijn aangeraakte kopbal in de korte hoek verdween: 1-0.