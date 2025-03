Feyenoord op rapport in Champions League: één dissonant krijgt een 4 na dapper optreden in Milaan

Feyenoord is in de achtste finales van de Champions League gestrand na het tweeluik tegen Inter. Na de 0-2 nederlaag in De Kuip van vorige week, werd er ook in Milaan met een zeer gehavend elftal verloren: 2-1. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Feyenoord met een rapportcijfer.

De Rotterdammers begonnen best aardig aan de wedstrijd en zorgden via de onbevangen debutant Aymen Sliti voor het eerste doelgevaar, maar de openingstreffer viel aan de andere kant. Marcus Thuram kreeg te veel ruimte van Givairo Read en Thomas Beelen in het strafschopgebied en kon de bal vrij de kruising inschieten.

In het restant van de eerste helft had de ploeg van Robin van Persie veelvuldig de bal en was het spel bij vlagen best aardig, al ontbrak de echte stootkracht voorin. Op slag van rust kreeg Feyenoord een cadeautje van Hakan Calhanoglu, die Jakub Moder aantikte in het strafschopgebied. De Pool benutte de strafschop zelf en gaf Feyenoord nog een sprankje hoop: 1-1.

In de tweede helft was die hoop zo weer vervlogen. Beelen nam een bal in zijn eigen zestien verschrikkelijk aan en gaf Mehdi Taremi de kans om ertussen te komen. De spits van Inter ging echter volledig eigenhandig naar het gras, maar dat weerhield de scheidsrechter er niet van de bal op de stip te leggen: 2-1.

Even later leek Beelen opnieuw de gebeten hond, toen Thuram naar het gras ging. Weer ging de bal op de stip, maar nu greep de VAR wél in. Een dapper Feyenoord streed daarna tot het laatste moment om een resultaat te halen, maar gescoord werd er niet meer in Milaan.

Wellenreuther 5

Read 5,5

Beelen 4

Hancko 5,5

Bueno 5

Moder 7

Smal 5,5

Ivanusec 5

Hadj Moussa 5

Ueda 5,5

Sliti 6