Feyenoord ontsnapt in extremis aan blamage en houdt hoop op kampioenschap

Feyenoord heeft donderdagavond in de absolute slotfase een overwinning geboekt op FC Volendam. Na 93 minuten voetbal was de stand 1-1, maar in de blessuretijd kroonde Santiago Gimenez zich tot held van Rotterdam. Igor Paixão tekende in de laatste seconde voor de uiteindelijke beslissing: 3-1. Een droomdebuut voor Volendam-trainer Michael Dingsdag bleef zo uit, terwijl de formatie van Arne Slot nog altijd een beetje hoop houdt op het prolongeren van de landstitel.

Slot koos er in zijn basisopstelling voor om Antoni Milambo zijn basisdebuut te gunnen. Hij verving de wegens ziekte afwezige Calvin Stengs. Ramiz Zerrouki werd weer naar de bank verwezen, waardoor Yankuba Minteh aan de aftrap verscheen.

Na negen minuten was daar het eerste doelgevaar voor de thuisploeg. De watervlugge Minteh sprintte na een hoekschop van Volendam vliegensvlug richting de zestien van de bezoekers. Hij omspeelde Milan de Haan en legde breed, maar Gimenez schoot van dichtbij op doelman Mio Backhaus.

Enkele minuten later brak Feyenoord alsnog de ban. Quinten Timber zorgde na een korte pass van Lutsharel Geertruida met een harde knal voor de Rotterdamse voorsprong: 1-0. De 2-0 leek, met een dreigende Minteh in de hoofdrol, een kwestie van tijd. Niets bleek echter minder waar.

Volendam kwam namelijk na een halfuur spelen langszij. Een hoge bal werd prima gecontroleerd door Lequincio Zeefuik, die vervolgens met een schitterende actie en dito afwerking Gernot Trauner en Justin Bijlow kansloos liet: 1-1.

In het restant van de eerste helft wist een energiek Volendam relatief eenvoudig stand te houden. Na de theepauze drong Feyenoord weer aan. Een poging van Luka Ivanusec was een prooi voor Backhaus, waarna ook Dávid Hancko de doelman vond.

Na een klein uur greep Slot hard in. Ayase Ueda, Paixão en Zerrouki kwamen allen in de ploeg. Veel richtten ook zij lang niet uit. Een kopbal van Trauner kon makkelijk opgeraapt worden door Backhaus en ook schietkansen voor Hancko en Mats Wieffer bleven onbenut. Gimenez tikte in de absolute slotfase van wel heel dichtbij naast, waarna een poging van Paixão net langs het doel zeilde.

Zo leek de wedstrijd te eindigen in Rotterdams mineur, totdat Gimenez in de 94ste minuut De Kuip deed ontploffen. Na een goede voorzet van Javairô Dilrosun kopte de Mexicaan bij de tweede paal binnen: 2-1. Nadat Backhaus meeging voor een corner, schoof Paixão in de slotseconde de bal ook nog in het lege netje: 3-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 AZ 14 9 3 2 22 30 4 FC Twente 14 9 3 2 13 30 5 Go Ahead Eagles 14 6 4 4 5 22 6 Ajax 14 6 3 5 4 21 7 Sparta Rotterdam 14 6 3 5 1 21 8 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 9 PEC Zwolle 14 5 2 7 -3 17 10 Excelsior 14 3 7 4 -3 16 11 Fortuna Sittard 14 4 4 6 -9 16 12 NEC 14 3 6 5 -2 15 13 Heracles Almelo 14 4 3 7 -13 15 14 FC Utrecht 14 3 4 7 -11 13 15 RKC Waalwijk 14 4 1 9 -12 13 16 Almere City FC 14 3 4 7 -18 13 17 Vitesse 14 2 2 10 -22 8 18 FC Volendam 15 2 2 11 -23 8

