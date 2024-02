Feyenoord Onder 19 voltooit bizarre comeback nÃ©t niet en ligt uit Youth League

Feyenoord Onder 19 voltooit bizarre comeback nét niet en ligt uit Youth League

Feyenoord Onder 19 is er woensdagmiddag niet in geslaagd door te bekeren in de Youth League. Het team van Robin van Persie leek halverwege aan een onmogelijk missie bezig vanwege een 3-0 achterstand tegen de leeftijdsgenoten van Bayern München, maar twee snelle goals in de tweede helft zorgden ervoor dat het einde van het duel ongekend spannend was. Een derde Rotterdamse treffer viel echter niet: 3-2.

Bijzonderheden:

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het contrast tussen de eerste en de tweede helft had bijna niet groter kunnen zijn. De Duitsers waren voor de rust heer en meester en sloegen dan ook drie keer toe. In het tweede bedrijf leek er een totaal andere wedstrijd te zijn begonnen, want het spelbeeld was volledig omgedraaid. Binnen tien minuten na de theepauze was Feyenoord volledig terug. Fabiano Rust (3-1) en Djomar Giersthove (3-2) hadden de spanning teruggebracht.

In minuut 72 leken de Rotterdamse beloften de comeback te hebben voltooid na een treffer van Nesto Groen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege hands. De aanvaller kreeg de bal ogenschijnlijk op zijn schouder, maar de arbiter van dienst zag er een handsbal in. In de resterende minuten bleef Feyenoord nadrukkelijk op zoek naar een gelijkmaker - Ayoub Ouarghi raakte nog de lat - maar de goal zou niet meer vallen, waardoor Bayern ten koste van Feyenoord doorgaat naar de kwartfinale van de Youth League.

Bayern München Onder 19 - Feyenoord Onder 19 3-2

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

20' 1-0 Benedikt Wimmer: (assist: Jonathan Asp Jensen)28' 2-0 Javier Fernández (assist: Lovro Zvonarek)45' 3-0 Emirhan Demircan (assist: Lovro Zvonarek)52' 3-1 Fabiano Rust (assist: Nesto Groen)55' 3-2 Djomar Giersthove (assist: Jan Plug)