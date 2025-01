‘Feyenoord moet opnieuw vrezen voor lege tribunes in de Champions League’

Feyenoord hangt opnieuw een zware straf boven het hoofd van de UEFA, zo meldt clubwatcher Dennis van Eersel in de FC Rijnmond Podcast. Dit heeft alles te maken met het vuurwerk dat voorafgaand aan het Champions League-duel met Bayern München werd afgestoken. De UEFA overweegt om in een toekomstige Europese wedstrijd delen van De Kuip leeg te houden.

Woensdag beleefde Feyenoord een absolute droomavond door in de Champions League met 3-0 te winnen van Bayern München. Daardoor zijn de Rotterdammers verzekerd van de tussenronde in het miljardenbal, en lonkt bovendien nog een plaatsje bij de eerste acht.

De avond beleefde niet alleen hoogtepunten, daar de UEFA het vuurwerk voorafgaand aan de wedstrijd totaal niet kan waarderen. In voorgaande wedstrijden werd het nog afgedaan met een geldboete, maar nu dreigt de UEFA harder in te gaan grijpen.

“Het kwijl liep bij de waarnemers van de UEFA nog net niet uit hun mond”, zo begint Van Eersel. “Ze pakten meteen hun boekjes erbij en waren druk aan het schrijven, dus die boete komt sowieso naar Rotterdam. We hebben natuurlijk ook heel recent nog meegemaakt dat vakken leeg moesten blijven in de wedstrijd tegen Shakhtar.”

“En omdat de wedstrijd (tegen Bayern München, red) nu enige tijd heeft stilgelegen, moet Feyenoord er serieus rekening mee houden dat er in de toekomst een Europese wedstrijd met lege vakken moet worden gespeeld.”

Sinclair Bisschop moet er niet aan denken dat zo’n scenario realiteit wordt in De Kuip. “Feyenoord gaat een tussenronde spelen of misschien zelfs verder, waarin ze een geweldige tegenstander kunnen krijgen, zoals PSG of Real Madrid.”

“Dan zouden die vakken leeg moeten blijven, omdat sommigen het simpelweg gewoon niet leren. Feyenoord staat er bij de UEFA al niet goed op, dus dit is zorgwekkend en ontzettend balen”, besluit Bisschop.