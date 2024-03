Feyenoord maakt geen fout en wint vrij eenvoudig van Heracles Almelo

Feyenoord heeft zondag goede zaken gedaan in de Eredivisie. In de eigen Kuip werd Heracles Almelo met 3-0 verslagen. De Rotterdammers kenden een uitstekend begin en leidden bij rust al met 2-0 door doelpunten van Yankuba Minteh en Santiago Gimenez. In het tweede bedrijf viel er een stuk minder te beleven en gaf alleen invaller Igor Paixão de supporters nog een keer reden tot juichen. Hij schoot een vrije trap fraai binnen en zette daarmee de eindstand op het bord.

De Rotterdammers begonnen sterk aan de wedstrijd, wat meteen resulteerde in een grote kans voor Gimenez. Even later was ook Luka Ivanusec, die de voorkeur kreeg boven Antoni Milambo, dicht bij de openingsgoal, maar hij werkte een voorzet van Minteh net langs de voor hem verkeerde kant van de paal.

Binnen tien minuten kreeg ook Heracles een grote mogelijkheid. Uit een snelle uitbraak maakte Bryan Limbombe handig gebruik van zijn snelheid, maar hij zag zijn inzet knap uit de hoek gewerkt worden door Timon Wellenreuther, die zijn ploeg daarmee behoedde voor een achterstand.

Daarna liet Feyenoord de teugels iets vieren en bemoeide Heracles zich wat meer met het spel, maar juist in die fase sloeg de thuisploeg toe. In minuut 27 speelde Ivanusec de bal met de buitenkant van zijn voet het zestienmetergebied in, waarna Lutsharel Geertruida de bal slim onder zich door liet lopen voor Minteh, die koelbloedig afrondde: 1-0.

Vijf minuten voor rust werd de voorsprong verdubbeld. Mats Wieffer had een fraaie dieptepass in huis op Gimenez, die precies op het juiste moment vertrok. Oog in oog met Heracles-doelman Michael Brouwer faalde de Mexicaan niet: 2-0. Kort daarna redde Wellenreuther nog zeer knap op een inzet van Ruben Roosken.

De theepauze deed beide ploegen niet veel goeds, want in het eerste deel van de tweede helft was het bijzonder tam, zonder echt gevaar voor beide doelen. Arne Slot greep het moment aan om zijn elftal van wat nieuwe energie te voorzien en plaatste een driedubbele wissel.

Die wissels wierpen snel zijn vruchten af. Igor Paixão, die slechts drie minuten in het veld stond, gooide de wedstrijd in minuut 73 definitief op slot door een vrije trap fraai in de onderhoek te schieten. De thuisploeg speelde de wedstrijd daarna rustig uit en kwam nog enkele keren dicht bij een vierde treffer.

Feyenoord heeft met de driepunter de tweede plaats in de Eredivisie weer iets steviger in handen, met een gat van zes punten naar FC Twente. Heracles kampt nog steeds met ernstige degradatiezorgen en heeft een minimale voorsprong van twee punten op nummer zestien RKC Waalwijk.

