Feyenoord lijkt zaken te doen met Vitesse en jeugdexponent snel uit te zwaaien

Maandag, 28 augustus 2023 om 23:12 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:47

Ramon Hendriks is hard op weg naar Vitesse, zo meldt Martijn Krabbendam van Voetbal International maandagavond. De 22-jarige centrale verdediger van Feyenoord leek even terug te keren bij FC Utrecht, maar de Arnhemmers hebben nu de beste papieren om er met de linkspoot vandoor te gaan. Vitesse hoopt de deal snel af te kunnen ronden, zo klinkt het.

Hendriks speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Utrecht, maar wist daar wegens twee zware blessures niet zijn stempel te drukken. De linkspoot scheurde zijn kruisband af op vakantie, slechts een week nadat zijn verhuurperiode naar de Domstedelingen was afgerond. Hendriks herstelde snel, maar begin april sloeg het noodlot opnieuw toe en raakte hij geblesseerd in het uitduel met FC Groningen (1-2). Die kwetsuur betekende toen het einde van zijn seizoen.

FC Utrecht besloot de koopoptie in het huurcontract van Hendriks niet te lichten, waardoor hij deze zomer terugkeerde bij Feyenoord. Daar hoorde de mandekker van Arne Slot dat hij in De Kuip mocht blijven, aangezien hij de eerste optie achter Dávid Hancko aan de linkerkant van het centrum van de defensie is. Thomas Beelen geldt als stand-in van Gernot Trauner, terwijl Slot ook Lutsharel Geertruida in het hart van de verdediging kan zetten.

Nu lijkt Hendriks dus alsnog eieren voor zijn geld te kiezen en naar Vitesse te verkassen. Het lijkt om een nieuwe huurperiode te gaan, zoals 1908.nl zondagavond al meldde. Hendriks belandde in de zomer van 2018 in de jeugdopleiding van Feyenoord, dat hem overnam van FC Dordrecht. De centrale verdediger werd begin 2021 voor een half jaar gestald bij NAC Breda, waar hij een uitstekende indruk maakte. In het seizoen 2021/22 kwam hij tot elf optredens in het shirt van Feyenoord, voordat hij in de daaropvolgende zomer dus werd verhuurd aan Utrecht.