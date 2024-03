Feyenoord lanceert documentaire ‘Kind van Zuid’ over Lutsharel Geertruida

Feyenoord lanceert vrijdag 29 maart de documentaire ‘Kind van Zuid’ over Lutsharel Geertruida. In de documentaire, die donderdagavond in première is gegaan, komt de 23-jarige publiekslieveling op beeld voor het eerst zelf aan het woord. “Hopelijk ben ik hiermee een inspiratie voor kinderen en volwassenen die net als ik worstelen met stotteren.”

In de documentaire, die ruim drie kwartier duurt, wordt Geertruida door de camera’s van Feyenoord zowel op als naast het veld gevolgd. Zo is onder meer zijn tijd als jeugdspeler te zien, net als zijn debuut in de hoofdmacht en alle hoogtepunten die hij daarna beleeft met ‘zijn’ Feyenoord.

Ook zijn leven buiten het veld komt aan bod. Waar hij bijvoorbeeld opgroeide, zijn passie voor muziek en zijn spraakontwikkeling. “Ik ben ontzettend vereerd met deze documentaire”, laat Geertruida optekenen. “Het laat zien waar ik vandaan kom, welke stappen ik heb gezet om te komen waar ik nu ben en hoe diep mijn liefde voor deze prachtige club is.”

“Ik heb er als jongen altijd van gedroomd om in De Kuip te mogen spelen en successen te boeken met Feyenoord”, vervolgt hij. “Dat het me als kind uit Rotterdam-Zuid gelukt is deze droom waar te maken betekent heel veel voor me. Het bewijst dat je, waar je ook vandaan komt, kunt slagen als je er maar hard genoeg voor werkt.”

“Dat is niet alleen in het voetballen zo, maar ook daarbuiten. Iedereen weet dat ik het niet makkelijk vind om te praten voor een publiek, maar net als op het veld doe ik ook op dit vlak mijn best om beter te worden. Deze documentaire zie ik als een volgende stap in de goede richting en hopelijk ben ik hiermee een inspiratie voor kinderen en volwassenen die net als ik worstelen met stotteren.”

De documentaire over Geertruida is vanaf vrijdag 29 maart te zien op Feyenoord ONE.

