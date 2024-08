Feyenoord laat Thomas van den Belt definitief op huurbasis vertrekken

Thomas van den Belt speelt komend seizoen op huurbasis voor CD Castellón, zo maakt Feyenoord bekend. De middenvelder wordt in Spanje herenigd met Dick Schreuder, met wie hij eerder bij PEC Zwolle werkte.

Dat Van den Belt zou vertrekken bij Feyenoord stond al een tijdje vast. De middenvelder wist afgelopen seizoen geen basisplaats te veroveren en kiest met het oog op speeltijd eieren voor zijn geld.

Bij Castellón gaat Van den Belt opnieuw samenwerken met Schreuder. De twee promoveerden in het seizoen 2022/23 met PEC Zwolle van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie door als tweede te eindigen achter Heracles Almelo.

Schreuder staat sinds vorig jaar zomer aan het roer bij Castellón, waarmee hij in zijn eerste seizoen direct promoveerde naar het tweede niveau in Spanje. Van den Belt treft naast Schreuder ook landgenoten Haris Medunjanin, Johan Plat (assistent-trainers), Dennis van der Meulen (video-analist), Jetro Willems, Jozhua Vertrouwd en Mats Seuntjens.

Van den Belt heeft nog een contract tot medio 2027 bij Feyenoord, wat betekent dat hij in principe volgend jaar opnieuw voor zijn kans mag gaan. Dat de Rotterdammers hem niet definitief van de hand doen moet Van den Belt hoop geven.

De spelmaker kwam vorig jaar zomer voor 850.000 euro over van PEC Zwolle, nadat die club en Feyenoord ook in de winter al in gesprek waren over een transfer.

Een akkoord werd in januari niet bereikt, waardoor Van den Belt het seizoen af moest maken in de Keuken Kampioen Divisie om in de zomer alsnog de overstap naar De Kuip te maken.

Feyenoord nam naast Van den Belt tevens afscheid van Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion), Ramon Hendriks (VfB Stuttgart), Thijs Jansen (SC Cambuur), Mimeirhel Benita en Shiloh 't Zand (Heracles, huur), Ilias Sebaoui (sc Heerenveen, huur), Devin Haen (FC Dordrecht, huur), Lennard Hartjes (Excelsior), Alireza Jahanbakhsh en Kostas Lamprou (beiden transfervrij).