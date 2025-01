Feyenoord krijgt 2 dagen na echec in Champions League dramatisch nieuws uit ziekenboeg

Voor Justin Bijlow is het seizoen nu al afgelopen. Het Algemeen Dagblad meldt vrijdag dat de doelman van Feyenoord vanwege een knieblessure maandenlang moet revalideren. Feyenoord moet het nieuws over de lange absentie van Bijlow nog wel officieel bevestigen.

Bijlow liep de nieuwe kwetsuur woensdag op in de uitwedstrijd van Feyenoord tegen Lille OSC in de Champions League. De doelman moest tijdens de met 6-1 verloren ontmoeting al voor rust naar de kant, met Timon Wellenreuther als diens vervanger.

Volgens het AD is de blessure van Bijlow niet gecompliceerd, maar kan de keeper wel alvast een streep zetten door deze jaargang. Wellenreuther maakt het seizoen af als eerste doelman, te beginnen zondag op bezoek bij Ajax.

Bijlow wordt eigenlijk al zijn hele loopbaan geplaagd door blessureleed. Daarnaast koos trainer Brian Priske eerder dit seizoen voor Wellenreuther, waardoor de geboren Rotterdammer plaats moest nemen op de bank.

Priske koos uiteindelijk weer voor Bijlow, die na de 3-2 winst op AZ weer enkele weken moest revalideren. Hierdoor kreeg Wellenreuther zijn plaats terug onder de lat in De Kuip.

Bijlow kreeg toen hij fit was een nieuwe kans van Priske, maar moet nu dus opnieuw maanden in de ziekenboeg vertoeven na het uitvallen op de voor Feyenoord zwarte avond in Lille.

Het is slecht nieuws voor Feyenoord, dat na Ajax uitkomt tegen PSV in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Daarnaast is AC Milan de tegenstander in de tussenronde van de Champions League.

Feyenoord zag tegen Lille ook Santiago Gimenez geblesseerd uitvallen. De Mexicaan is niet zwaar geblesseerd en inmiddels dicht bij een akkoord met AC Milan. De verwachting is dat Gimenez zondag ontbreekt tegen Ajax.