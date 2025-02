Feyenoord klopt Ajax kort voor tijd in verhitte mini-Klassieker op Varkenoord

Feyenoord Onder 19 is zaterdag in de mini-Klassieker tegen Ajax Onder 19 als winnaar uit de strijd gekomen: 2-1. Het was een verhitte wedstrijd op Varkenoord, want er waren diverse opstootjes en het winnende doelpunt viel in de 89ste minuut.

Feyenoord was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende ploeg. Dat overwicht resulteerde na ruim een kwartier spelen in de voorsprong voor de Rotterdamse beloften. Kelvin Neijenhuis kopte raak uit een afgemeten vrije trap van Ayoub Ouarghi. Ajax zette daar in de eerste helft maar weinig tegenover.

De bezoekers uit Amsterdam kwamen na rust beter in de wedstrijd en het sfeertje op en naast het veld werd steeds grimmiger. Scheidsrechter Jan ter Harmsel trok een paar keer een gele kaart om de gemoederen tot bedaren te brengen. Jahyendrow Amour kopte met nog twintig minuten raak uit een voorzet van Emre Ünüvar.

Ajax tankte vertrouwen en had pech toen Don O’Niel vijf minuten na de gelijkmaker de paal raakte. Feyenoord was het overwicht duidelijk kwijt en leek genoegen te moeten nemen met een punt op eigen veld. Zover kwam het niet, al was er eerst nog een flink opstootje tussen beide ploegen na een overtreding van een Feyenoorder.

Dat opstootje mondde uit in een vechtpartij en Ter Harmsel deelde diverse gele kaarten uit. Ulrich van Gobbel, assistent-trainer van Feyenoord Onder 19, moest er aan te pas komen om de vechtersbazen uit elkaar te houden. Ajax-verdediger Yasser El Aissati moest worden gewisseld omdat hij geblesseerd was geraakt tijdens de schermutselingen.

De vurige mini-Klassieker leek af te stevenen op een gelijkspel, maar Lucas Gardenier had andere plannen. Hij tikte een minuut voor het verstrijken van de reguliere speeltijd raak, waardoor de drie punten in Rotterdam blijven.

Het is overigens niet de eerste keer dat een duel van Feyenoord Onder 19 met incidenten is omgeven. Onlangs werd het thuisduel met PEC Zwolle in de slotminuut gestaakt omdat er vanaf de tribune op Varkenoord met vuurwerk werd gegooid. Het is nog onduidelijk of de KNVB het restant laat uitspelen.