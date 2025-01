Het sportieve succes van Feyenoord in de Champions League heeft natuurlijk ook positieve neveneffecten op financieel gebied. Het miljardenbal heeft zijn naam uiteraard niet zomaar gekregen.

De gelden die met de Champions League worden verdeeld bestaan uit enkele componenten. Wedstrijdprestaties, waarbij later ook wordt gekeken naar ranglijstpositie, is daar een van. De startpremie en de zogeheten value pillar vormen de andere aspecten.

Puur omdat Feyenoord deelneemt aan de competitie krijgt de club, net als elke ander, al ruim achttien miljoen euro bijgeschreven. Behalve die startpremie ontvangen de Rotterdammers een geschatte zeventien miljoen euro op basis van die value pillar.

Dat laatste geldbedrag wordt gebaseerd op voornamelijk de clubcoëfficiënt en is een nieuwe toevoeging in het huidige Champions League-format. Uiteraard komt daar het geld voor wedstrijdprestaties bovenop.

Een overwinning in de Champions League levert namelijk 2,1 miljoen euro op en een gelijkspel zo'n zeven ton. Door met Bayern München af te rekenen (3-0), boekte Feyenoord dus naast sportieve ook belangrijk financieel succes.

Met vier zeges en één gelijkspel heeft Feyenoord dus al iets meer dan negen miljoen euro bij elkaar gevoetbald. In totaal heeft de uiterst succesvolle Champions League-campagne Feyenoord al een kleine 45 miljoen euro opgeleverd.

Het belangrijke is: hoe verder je komt in de Champions League, hoe meer geld er verdiend kan worden. Vanaf het moment dat de League Phase ten einde is, worden er geen bonussen meer uitgedeeld op wedstrijdniveau, maar per ronde die je overleeft.

Voor het bereiken van respectievelijk de tussenronde, achtste finale, kwartfinale, halve finale en eindstrijd staan één miljoen euro, elf miljoen euro, 12,5 miljoen euro, vijftien miljoen euro en 18,5 miljoen euro op het spel. De winnaar verdient nog eens een extra 6,5 miljoen.