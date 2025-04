'Feyenoord is overtuigd en meldt zich nu al voor zomerse versterking'

Feyenoord heeft zich bij SC Braga gemeld voor Sikou Niakaté, zo meldt 1908.nl. De Rotterdammers houden de 25-jarige centrale verdediger al ‘minstens drie jaar’ in de gaten, zo klinkt het. Ook het management van Niakaté, die linksbenig is, is op de hoogte van de interesse van Feyenoord.

De Rotterdammers zijn overtuigd van de verdediger. Het is volgens de supporterswebsite dan ook niet de vraag óf, maar wanneer Feyenoord een bod doet op Niakaté.

Dávid Hancko lijkt De Kuip deze zomer zo goed als zeker achter zich te laten en ook Facundo González lijkt bezig aan zijn laatste maanden in Rotterdam-Zuid. Laatstgenoemde wordt gehuurd van Juventus met een optie tot koop, maar Feyenoord lijkt die niet te gaan lichten.

Hancko staat in de belangstelling van hetzelfde Juventus. De Oude Dame hoopte de Slowaak in de winter al over te nemen van Feyenoord, maar kreeg toen nul op het rekest. De Italianen zullen in de zomer terugkomen voor Hancko.

Feyenoord ziet in Niakaté een versterking. De mandekker is geboren in Frankrijk, maar speelt zijn interlands voor Mali. Niakaté heeft tot dusver twaalf wedstrijden voor het Afrikaanse land achter zijn naam staan.

De linkspoot speelt sinds de zomer van 2023 bij Braga, dat hem destijds voor 1,8 miljoen euro overnam van Guingamp. Sindsdien speelde Niakaté 97 wedstrijden voor de Portugezen. De 1 meter 86 lange verdediger, die volgens Transfermarkt zes miljoen euro waard is, ligt nog tot medio 2028 vast bij Braga.