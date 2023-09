‘Feyenoord is hoopvol gestemd over uiterst gretige Ayase Ueda’

Maandag, 18 september 2023 om 09:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:31

Feyenoord gaat Ayase Ueda klaarstomen voor de tweede poulewedstrijd in de Champions League, zo meldt 1908.nl. De Japanner moet het duel van dinsdag met Celtic noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure, maar is er mogelijk tegen Atlético Madrid wél bij.

De afwezigheid van Ueda is een hard gelag voor Feyenoord, daar de aanvaller uitgerekend was gehaald als vervanger van Santiago Giménez tijdens de eerste twee Champions League-duels. De Mexicaan heeft nog een schorsing openstaan van twee wedstrijden na zijn rode kaart tegen AS Roma afgelopen seizoen.

Ueda is vorige week begonnen aan zijn revalidatieprogramma op het trainingscomplex van Feyenoord. Het duel met Celtic komt hoe dan ook te vroeg voor de spits, maar bij Feyenoord doen ze er alles aan om hem volgende week wel aan de aftrap te laten verschijnen. De Japanner keerde geblesseerd terug van de oefenwedstrijd tegen Duitsland.

Voorafgaand aan het duel met sc Heerenveen (6-1) zei Slot flink de pest te hebben in de blessure van Ueda. "Daar balen we extra van", sprak de Feyenoord-trainer. "Een van de redenen om zoveel geld uit te geven aan een spits was om de eerste twee wedstrijden schorsing van Santiago op een goede manier in te vullen. Dan is het wel balen dat hij niet kan spelen."

Als het aan Ueda had gelegen had hij tegen Celtic al op het veld gestaan. Feyenoord steekt daar echter een stokje voor. "Hij heeft inderdaad de intentie, maar is ook de enige binnen de club", zei Dennis te Kloese bij ESPN. "Hij riep afgelopen week tegen zijn zaakwaarnemer: ‘Ik ben er klaar voor.' Daar zijn de meningen een beetje over verdeeld en zeker de medische staf is er helemaal niet van overtuigd."