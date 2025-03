Feyenoord heeft onmiddellijk beet en geeft Ajax en PSV het nakijken

Jerayno Schaken, de zoon van voormalig international van het Nederlands elftal Ruben Schaken, is de komende jaren te bewonderen op Varkenoord. De vijftienjarige buitenspeler komt over van sc Heerenveen, waar hij actief was in het Onder 17-elftal. Feyenoord geeft daarmee Ajax en PSV het nakijken, zo weet Voetbal International.

De andere twee Nederlandse topploegen waren namelijk eveneens in de markt voor Schaken junior. “Bij Feyenoord denkt de snelle buitenspeler zich het beste nog verder te kunnen ontwikkelen.”

Vanaf volgend seizoen draagt de jonge aanvaller het Feyenoord-tricot. Dat terwijl hij in het verleden nog actief was in de jeugdopleiding van Ajax.

Sinds 2019 doorliep Schaken verschillende jeugdelftallen in Friesland. Bij Heerenveen Onder 17 speelde hij zich in de kijker voor Nederland Onder 16.

Schaken senior is zeer content met de overstap van zijn zoon. “Ik vind het prachtig dat Jerayno nu kiest voor de club waar ik zelf een geweldige tijd heb gehad”, laat hij weten aan VI.

Naast Jerayno heeft Schaken nog een talentvolle voetballer als zoon. Kirayno, eveneens een aanvaller, komt uit voor Heerenveen Onder 19. “In Friesland verwachten ze dat hij snel zal gaan debuteren in het eerste elftal.”

Schaken senior is zelf inmiddels bijna acht jaar met profvoetbalpensioen. Zijn carrière leidde hem langs Cambuur, SC Veendam, VVV-Venlo, Feyenoord, Inter Baku (Azerbeidzjan) en ADO Den Haag. In de politieke hoofdstad van Nederland hing de aanvaller in 2017 zijn schoenen aan de wilgen.