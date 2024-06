Feyenoord heeft nieuwe centrumspits zo goed als binnen

Julián Carranza wordt zo goed als zeker de nieuwe centrumspits van Feyenoord, zo meldt Fabrizio Romano in de nacht van dinsdag op woensdag. De 24-jarige aanvaller komt over van

Philadelphia Union en gaat een meerjarig contract tekenen.

Wat Feyenoord gaat betalen voor zijn nieuwe spits is niet bekend. Carranza ligt nog tot het einde van het kalenderjaar vast bij Philadelphia Union, waardoor een bescheiden transfersom vermoedelijk volstaat voor de Rotterdammers.

Julian Carranza

Ook bestaat de mogelijkheid dat Feyenoord Carranza gratis kan overnemen. In dat geval zal Philadelphia Union een serieuze doorverkooppercentage laten opnemen in het contract van de aanvaller.

Romano weet te melden dat de speler mondeling akkoord is met Feyenoord. Verwacht wordt dat er snel een definitieve klap op de deal gaat komen, daar de onderhandelingen zich in de afrondende fase bevinden.

Carranza staat al sinds 2019 onder contract in de Major League Soccer (MLS). Inter Miami nam hem vijf jaar geleden voor 5,45 miljoen euro over van zijn jeugdliefde Banfield, waar hij nog een half jaar gestald werd.

?????? Feyenoord are closing in on deal to sign Julian Carranza from Philadelphia Union, almost there.

Personal terms agreed for 2000 born Argentinian player who wants the move, clubs are working to finalize the final details of the agreement.

It's really close. ???? pic.twitter.com/tGnlwoXXWl