Feyenoord heeft Jakub Moder 'bijna binnen': transfersom en contractduur bekend

Feyenoord heeft Jakub Moder ‘bijna binnen’, zo meldt het Algemeen Dagblad. De Rotterdammers werken vrijdag de laatste details weg. Feyenoord betaalt slechts anderhalf miljoen euro voor de 25-jarige middenvelder van Brighton & Hove Albion, zo klinkt het. Moder, die bij the Seagulls over een aflopend contract beschikt, is volgens Transfermarkt tien miljoen euro waard. De Pool tekent een verbintenis tot medio 2028 in De Kuip, aldus Voetbal International.

Mocht de deal inderdaad rondkomen, dan kan Moder zijn debuut maken in het uitduel met Ajax van begin februari. Feyenoord speelt zaterdagavond op bezoek bij Willem II, maar dan is Moder sowieso nog niet speelgerechtigd.

In de Champions League is de 31-voudig international van Polen logischerwijs niet ingeschreven en dus ook niet inzetbaar. Feyenoord kan Moder wel inschrijven voor de tussenronde van het miljardenbal, mocht de club zich daarvoor kwalificeren. Dat geldt ook voor Givairo Read, die momenteel ook niet op de spelerslijst staat.

Met Moder krijgt trainer Brian Priske er een optie bij op het middenveld, dat met de blessures van Quinten Timber en Inbeom Hwang momenteel twee sterkhouders mist. Het tweetal ontbrak tegen Rijnsburgse Boys en zal ook in Tilburg nog niet van de partij zijn.

Moder heeft 71 wedstrijden voor the Seagulls achter zijn naam staan. Brighton pikte hem medio 2020 op bij Lech Poznan uit Polen. De middenvelder raakte begin 2022 zwaar geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij 576 dagen aan de kant stond en liefst 94 wedstrijden moest missen.

Dit seizoen komt Moder nauwelijks nog aan de bak bij Brighton. De teller staat op slechts 160 speelminuten, verdeeld over 7 wedstrijden. De Pool mocht in de Premier League vier keer invallen: drie minuten, één minuut, vier minuten en één minuut.

Moder was met Polen afgelopen zomer actief op het EK in Duitsland. De rechtspoot, die tijdens alle groepswedstrijden in actie kwam, speelde 45 minuten mee tijdens de 1-2 nederlaag tegen Nederland.