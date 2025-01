'Feyenoord haalt huurling terug en neemt tijdelijk afscheid van Luka Ivanusec'

Niets staat de tijdelijke terugkeer van Luka Ivanusec bij Dinamo Zagreb nog in de weg, zo melden diverse Kroatische media. Zodoende maakt de 26-jarige contractspeler van Feyenoord het seizoen af in het Maksimir Stadium.

Feyenoord wilde al langere tijd meewerken aan een tijdelijk vertrek van Ivanusec, maar dat kon niet vanwege de FIFA-regelgeving. De Rotterdammers hadden de limiet van het maximaal aantal verhuurde spelers aan buitenlandse clubs bereikt.

Om die reden heeft Feyenoord besloten om de huurovereenkomst van verdediger Neraysho Kasanwirjo met Rangers te beëindigen. Vanwege een zware knieblessure komt de jeugdinternational dit seizoen niet meer in actie.

Ivanusec moest wachten op een akkoord tussen Feyenoord en Rangers, maar volgens Kroatische media zijn de clubs inmiddels overeengekomen om de resterende huurperiode van Kasanwirjo te annuleren.

Daarmee lijkt ook de optie tot koop die Rangers heeft bedongen te vervallen. Kasanwirjo ligt in De Kuip nog tot medio 2027 vast. Hij was overigens al een tijd terug in Nederland om te werken aan zijn herstel.

In Kroatië verwacht men dat Ivanusec zich deze week meldt in Zagreb om zijn huurtransfer af te ronden. De club van trainer Fabio Cannavaro zal een groot deel van zijn salaris overnemen.

In Rotterdam-Zuid ligt Ivanusec nog tot medio 2028 vast. In de zomer van 2023 betaalde Feyenoord nog 7,8 miljoen euro om de rechtspoot naar De Kuip te halen. In 47 officiële wedstrijden was Ivanusec goed voor 4 doelpunten en 7 assists.