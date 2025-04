Feyenoord grijpt in na BOOS-uitzending van Tim Hofman: 'Niet meer welkom'

De redactie van BOOS heeft een update gegeven over de eerder gemaakte uitzending rondom het supportersbeleid bij Feyenoord. De Rotterdamse club zou diverse maatregelen hebben genomen.

In de BOOS-aflevering, die in samenwerking met NRC is gemaakt, werden problemen met de harde kern van Feyenoord aangehaald. Het ging daarbij onder meer om geweld, antisemitisme en homofobie.

Uit onderzoek bleek onder meer dat Feyenoord hechte banden onderhoudt met veroordeelde supporters. Een half jaar later komt BOOS via Instagram Stories met een ‘Update Feyenoord’.

“Feyenoord-fans met een stadionverbod zijn niet meer welkom bij door de club georganiseerde evenementen en zakelijke afspraken. Dat geldt niet alleen voor bijeenkomsten in De Kuip, maar ook voor bijeenkomsten op locaties buiten het stadion. Dat bevestigt de gemeente Rotterdam maandag.”

Volgens de redactie van het populaire programma is burgemeester Carola Schouten in de afgelopen maanden diverse malen in gesprek geweest met Feyenoord. “Aanleiding was de uitzending van BOOS over de omgang vanuit de club met een radicaal deel van de harde kern.”

Schouten is van mening dat het beter was geweest als Feyenoord zich ‘duidelijker publiekelijk had uitgesproken en daarmee nadrukkelijker afstand hadden genomen van de misdragingen van een klein, maar hardnekkig deel van de Feyenoord-aanhang.'

Tot slot wil Feyenoord in de komende tijd extra investeren in de positieve rol die de club kan betekenen voor de stad Rotterdam. “Het hijsen van regenboogvlaggen bij De Kuip op 21 maart zou daar een eerste aanzet voor zijn geweest. Een foto van een van de vlaggen werd die dag gedeeld op de Instagram van Feyenoord.”