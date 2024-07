Feyenoord-goalie Wellenreuther staat hoog op het lijstje bij grote Franse club

Feyenoord-goalie Wellenreuther staat hoog op het lijstje bij Olympique Marseille

Timon Wellenreuther geniet nadrukkelijke interesse van Olympique Marseille, zo meldt Matteo Moretto van Relevo. De Franse topclub heeft al contact gezocht om de transfer te bespreken. Volgens Fabrizio Romano staat de Duitser 'hoog op het lijstje' in Zuid-Frankijk.

Marseille staat op het punt om Pau López kwijt te raken aan Como en is daarom op zoek naar een nieuwe man onder de lat. L'OM was onder meer geïnteresseerd in Villarreal-doelman Filip Jørgensen, die echter de voorkeur geeft aan een transfer naar Chelsea. Wellenreuther geldt nu als één van de alternatieven op de Franse shortlist.

Wellenreuther verlengde onlangs zijn contract bij Feyenoord tot medio 2027. In gesprek met Voetbalzone liet hij na afloop van het oefenduel met KRC Genk (3-1 winst) weten dat hij geen garanties heeft gekregen. “Nee, in het voetbal krijg je nooit garanties."

"Ik moet er hard voor werken. Natuurlijk wil ik de eerste keeper zijn, maar bij een topclub zijn er nooit garanties. Je hebt altijd concurrentie. Ik wil voor mijn plek vechten en natuurlijk spelen.”

Wellenreuther kent bij Feyenoord zeer serieuze concurrentie van Justin Bijlow, die, indien fit, vrijwel altijd de voorkeur heeft gekregen. Wellenreuther heeft bij afwezigheid van de blessuregevoelige Bijlow laten zien een meer dan betrouwbare doelman te zijn.

Wellenreuther krijgt dit seizoen, als hij blijft, te maken met Brian Priske. Wellenreuther heeft een goede indruk gekregen van de opvolger van Arne Slot. “Een hele goede indruk. Hij is een hele positieve man en heel vriendelijk. Hij wil hard werken en dat bevalt me goed."

Marseille kreeg eerder al een afwijzing te verwerken van Álvaro Valles. De goalie was vorig seizoen één van de uitblinkers bij UD Las Palmas, waar hij nog een jaar vastligt. Valles, die nog tot medio 2025 vastligt op Gran Canaria, wil weg en daarom heeft de club Jasper Cillessen alvast binnengehaald.

