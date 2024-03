Feyenoord getipt over ‘pareltje’ als nieuwe spits: ‘Mocht Gimenez vertrekken…’

Hans Kraay junior ziet in Danylo Sikan een geschikte spits voor Feyenoord, zo laat hij bij Goedemorgen Eredivisie. De 22-jarige centrumspits is eigendom van Shakhtar Donetsk, de club waar ex-Feyenoord-assistent Marino Pusic de hoofdtrainer is.

Het is niet geheel ontoevallig dat Kraay junior precies die naam oppert, daar Pusic ook te gast is in de uitzending. "Mocht Gimenez opgehaald worden aan het einde van het seizoen, dan is er een spits van Shakhtar die hem zou kunnen opvolgen", steekt de analyticus van wal.

"Danylo Sikan, dat is een centrumspits van jullie”, wendt Kraay junior zich tot tafelgenoot Pusic, “Vijf goals gemaakt in de Champions League (vier goals en één assist, red,), niet superveel nog in de competitie (vier goals, twee assists, red.)."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Maar zou dat een pareltje zijn voor Feyenoord, is hij betaalbaar?", vraagt de vaste tafelgast aan Pusic. Transfermarkt taxeert Sikan op een transferwaarde van zes miljoen euro. Pusic moet glimlachen als hij hoort dat Kraay zijn pupil looft.

“Ik begrijp de vraag wel en ik denk dat een aantal jongens zich door onze prestaties in de Champions League ook in de kijker hebben gespeeld”, antwoordt de oefenmeester. “Danylo zeer zeker ook. Maar meerdere jongens zijn interessant voor meerdere topclubs in Europa.”

“Als ik dan nog één naam mag noemen”, wil Kraay junior vervolgen. Pusic onderbreekt de analyticus direct. “Laat je ook nog wat voor mij over, Hans?”, grapt hij. “Ik moet nog verder met die jongens!”

“Maar Artem Bondarenko zou ook een goede nummer tien voor Feyenoord zijn, hè?”, noemt Kraay junior een tweede Shakhtar-speler. “Bondarenko is een geweldige jonge speler, die volop in ontwikkeling is", reageert Pusic wederom kalm.

De 23-jarige Bondarenko vertegenwoordigt een marktwaarde van negen miljoen euro en is vooral goed in het voorbereiden van doelpunten. Met zes assists en één treffer was hij in twaalf wedstrijden zeven keer betrokken bij een doelpunt.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties