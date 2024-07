Feyenoord geeft toestemming aan Mats Wieffer en staat aan vooravond van een historische transfer

Feyenoord heeft Mats Wieffer toestemming gegeven om officieel in gesprek te gaan met Brighton & Hove Albion, zo meldt Martijn Krabbendam van Voetbal International donderdagmiddag via X. De journalist schrijft daarbij dat de Rotterdammers aan de vooravond van een historische deal staan, waarmee hij lijkt te doelen op het verbreken van het uitgaande transferrecord.

Via de website van VI vult Krabbendam zijn nieuwtje verder aan. Wieffer en zijn entourage gaan in de komende dagen om tafel met Brighton over zijn persoonlijke voorwaarden. “Zodra deze gesprekken zijn afgerond, meldt Brighton zich in De Kuip. De verwachting is dat beide clubs daarna snel tot een definitief akkoord komen”, aldus de journalist.

Krabbendam weet dat Wieffer openstaat voor een vertrek bij Feyenoord. “Afgelopen winter wilde hij naar Atlético Madrid, maar Feyenoord blokkeerde de deal. Nu wil de club wel meewerken.” Wieffer ligt in De Kuip nog tot medio 2027 vast, maar Brighton gaat zijn contract dus hoogstwaarschijnlijk afkopen. Daarbij lijkt Wieffer het transferrecord van oud-teamgenoot en vriend Orkun Kökçü (voor 25 miljoen euro naar Benfica) te verbreken.

In een uitgebreider verhaal over de recordtransfer van Wieffer schrijft Krabbendam namelijk dat de kassa ‘harder dan ooit’ gaat rinkelen in De Kuip. Feyenoord nam de middenvelder, inmiddels negenvoudig international van Oranje, in de zomer van 2022 voor slechts 750.000 euro over van Excelsior. Straks vertrekt hij voor een clubrecord uit De Kuip.

Wieffer moest in zijn eerste half jaar na zijn transfer naar Feyenoord behoorlijk wennen aan het niveau, maar speelde zich halverwege het seizoen 2022/23 definitief in de basiself van Arne Slot. Met de Rotterdammers wist Wieffer in mei 2023 voor het eerst in zijn carrière beslag te leggen op een landstitel. Een jaar later won hij de TOTO KNVB Beker.

Namens Feyenoord staat de teller inmiddels op 79 officiële optredens, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 11 assists. In het afgelopen seizoen was Wieffer misschien wel dé absolute sterkhouder in een uitstekend presterend Feyenoord.

