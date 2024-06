Feyenoord geeft gehoor aan fans en gaat grote verandering doorvoeren in De Kuip

Feyenoord gaat de palen en netten rond het veld van De Kuip weghalen, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De palen en netten stonden er al meer dan een jaar om te voorkomen dat er een voorwerp op het veld gegooid kon worden en de wedstrijd daardoor gestaakt of stilgelegd werd. Veel supporters wilden ze weghebben.

Feyenoord gebruikt al jaren palen en netten langs het veld in Europese competities om zware sancties van de UEFA en andere problemen bij eventuele ongeregeldheden te voorkomen. Vorig seizoen besloot de club de palen en netten ook te gebruiken tijdens De Klassieker(s), wegens het weerzien met Steven Berghuis.

In de halve finale van de TOTO KNVB Beker werd Davy Klaassen geraakt door een voorwerp uit het publiek en besloot de KNVB om strengere regels te gaan handhaven. Indien er voorwerpen op het veld gegooid zouden worden, werd de wedstrijd stilgelegd of zelfs gestaakt. Feyenoord besloot daarom om de rest van dat seizoen de palen en netten te laten staan. Ook dit seizoen stonden tijdens alle thuisduels palen en netten rondom het veld.

Veel supporters wilden de palen en netten weghebben. Daar geeft Feyenoord nu dus gehoor aan. “Feyenoord plaatste in april 2023, na invoering van nieuwe regels door de KNVB bij het gooien van plastic bekers of andere voorwerpen, palen en netten rondom het speelveld van De Kuip”, valt te lezen op de website. “De club wilde daarmee voorkomen dat wedstrijden zouden worden onderbroken of zelfs definitief gestaakt, zoals de regels voorschrijven.”

“Hoewel Feyenoord het op dit terrein recent nog mis zag gaan bij meerdere wedstrijden van andere clubs, onder meer in de play-offs om promotie/degradatie, gaat het desondanks over tot het weghalen van de gezichtsbeperkende palen en netten in De Kuip.”

“De club stelt dat het nu aan de supporters is om te laten zien dat dit kan.” Feyenoord waarschuwt de fans echter dat de club de palen en netten terug zal plaatsen indien er in te toekomst toch weer spullen op het veld terechtkomen en het duel daardoor stilgelegd of gestaakt wordt. “Dan zullen de palen en netten weer terug worden geplaatst tot tenminste het einde van het seizoen 2024/25”, zo klinkt het.

De palen en netten blijven tijdens Europese duels wel gewoon gebruikt worden. Alleen voor de tribune waar de tv-camera’s staan zullen geen palen en netten geplaatst worden om het zicht van de tv-kijker niet te belemmeren. Vak Z, het vak achter de dug-outs, blijft dan leeg.

