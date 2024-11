Feyenoord-fans tonen spandoek dat door 'totaal gebrek aan humor' verboden werd door Man City

De supporters van Feyenoord hebben zaterdagavond voorafgaand aan de wedstrijd tegen Fortuna Sittard een indrukwekkend spandoek laten zien in De Kuip. De aanhang van de Rotterdammers wilde het doek eigenlijk al tonen bij de Champions League-uitwedstrijd tegen Manchester City (3-3), maar de Engelse club verbood dat.

Op het spandoek is de beeltenis van vier Feyenoord-iconen te zien: Bennie Wijnstekers, Sjaak Troost, Cor Veldhoen en Coen Moulijn. "Can't buy me love", zo verwijzen de Rotterdamse fans met een kwinkslag naar de koopwoede van Manchester City de laatste vijftien jaar.

"Dit spandoek was - geloof het of niet - verboden door Manchester City", zo legt ESPN-commentator Vincent Schildkamp uit. "Vanwege een totaal gebrek aan humor aldaar. Als je hier niet om kan lachen, dan is er wel iets grondigs mis."