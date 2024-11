Feyenoord-fans plagen aanhang van Manchester City met lied over Arne Slot

De meegereisde aanhang van Feyenoord liet zich dinsdagavond duidelijk horen in het Etihad Stadium. De Rotterdamse supporters brachten vanuit het uitvak onder meer een ode aan Arne Slot, die Feyenoord de landstitel en de TOTO KNVB Beker bezorgde en met Liverpool momenteel stijf bovenaan staat in de Premier League.

''Arne Slot, lalalalala'', klonkt het uit de kelen van de Feyenoord-fans schuin achter het doel in het onderkomen van Manchester City. Het was enigszins een plaagstootje richting de supporters van de thuisclub, daar the Citizens inmiddels flink achterop zijn geraakt bij Liverpool.

Nummer twee Manchester City moet na twaalf speelronden in de Premier League een achterstand van acht punten goedmaken op Liverpool, dat tot dusver pas één keer verloor. Wint de formatie van Slot zondag op Anfield van de achtervolger uit Manchester, dan loopt het verschil op tot maar liefst elf punten.

Manchester City verloor vijf keer op rij in alle competities en verkeert dus in een sportieve crisis. De rampzalige periode leek dinsdagavond een einde te krijgen, daar het team van manager Pep Guardiola met een comfortabele 3-0 voorsprong de slotfase inging.

Na 95 minuten, inclusief blessuretijd, stonden de gezichten bij Manchester City heel anders. Dankzij doelpunten van Anis Hadj Moussa, Santiago Gimenez en Dávid Hancko maakte Feyenoord een onwaarschijnlijk geachte comeback compleet: 3-3.

Manchester City leek op tien punten te komen in de Champions League na vijf speelronden, maar moet het na de doldwaze slotfase doen met acht punten. Feyenoord verzamelde tot dusver zeven punten en bezet de twintigste plaats op de ranglijst van het miljardenbal.

Liverpool en Slot treffen woensdag Real Madrid en zijn bij winst mogelijke de nieuwe koploper. De Engelsen sloten de eerste vier wedstrijden in de Champions League winnend af.