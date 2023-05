Feyenoord en Sebastian Szymanski gaan viraal met plaagstoot aan Xavi Simons

Maandag, 22 mei 2023 om 10:45 • Wessel Antes

Feyenoord scoort dit seizoen niet alleen op het veld, want ook op sociale media is de club enorm populair. Op TikTok hebben de Rotterdammers inmiddels 1,2 miljoen volgers door de ludieke content die dagelijks geplaatst wordt. Zondag plaatste Feyenoord een video waarin een plaagstootje wordt uitgedeeld aan PSV-middenvelder Xavi Simons, die na de bekerzege op Ajax viraal ging met een video waarin hij aangaf dat PSV de ‘nummer 1’ is. Vanwege zijn jeugdige stem verspreidde de video zich destijds razendsnel op het internet.

De kersverse landskampioen speelt in op het fragment van Simons door er beelden van middenvelder Sebastian Szymanski achteraan te plakken. In de video laat de 24-jarige Pool een papieren kampioensschaal zien terwijl hij tweemaal ‘nummer 1’ schreeuwt. De video is in dertien uur maar liefst 900.000 keer bekeken en 122.000 keer geliked. De komende weken zal duidelijk worden of Szymanski langer bij Feyenoord gaat blijven. De linkspoot wordt dit seizoen gehuurd van Dinamo Moskou, maar de Rotterdammers hebben een optie om hem voor negen miljoen euro definitief over te nemen.