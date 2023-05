Feyenoord en PSV zien gewenste tweede doelman in de Eredivisie rondlopen

Zaterdag, 6 mei 2023 om 12:50 • Wessel Antes

Etienne Vaessen is in beeld bij Feyenoord en PSV, weet De Telegraaf. De koploper en nummer twee van de Eredivisie zijn beide nog zoekende naar een nieuwe reservekeeper, waardoor de 27-jarige Bredanaar een interessante optie is. Bij RKC Waalwijk ligt Vaessen nog vast tot medio 2024. Onder meer het Italiaanse Torino zou eveneens interesse hebben in de sluitpost. Volgens 1908.nl ligt Vaessen’s binnenlandse voorkeur bij Feyenoord.

Vaessen, die sinds 2015 voor RKC speelt, staat inmiddels al op 177 officiële wedstrijden in Waalwijkse dienst. Dit seizoen laat de doelman een uitstekende indruk achter onder trainer Joseph Oosting en dat is niet onopgemerkt gebleven. De Telegraaf weet dat Vaessen interesse geniet van Feyenoord, PSV, Torino, Vitesse, Real Betis, Boavista en meerdere Belgische clubs. Bij Feyenoord en PSV moet de doelverdediger wel rekening houden met een rol als reservekeeper.

Dat Feyenoord interesse heeft in Vaessen komt niet uit de lucht vallen. Deze week maakte de club bekend dat vierde keeper Tein Troost na dit seizoen naar NAC Breda vertrekt. Het contract van derde doelman Ofir Marciano loopt af, terwijl over de koopoptie van tweede doelman Timon Wellenreuther nog geen beslissing is genomen. De Rotterdammers zouden de Duitser voor 1,5 miljoen euro definitief kunnen overnemen van Anderlecht. Wellenreuther staat er echter ook goed op bij diverse Bundesliga-clubs en wil misschien elders eerste doelman worden. Bij Feyenoord moet hij Justin Bijlow voor zich dulden.

Vaessen zou een binnenlandse voorkeur voor Feyenoord hebben.

Ook PSV moet het keepersbestand komende zomer versterken. Omdat Walter Benítez de onbetwiste eerste doelman is, wil tweede doelman Joël Drommel een nieuwe uitdaging aangaan. De 39-jarige Boy Waterman ligt nog vast tot medio 2024, maar wordt gezien als ideale derde doelman. Kjell Peersman, de vierde doelman van PSV, zou zich kunnen gaan opmaken voor een uitleenbeurt. Vaessen zou daardoor een gewenste versterking onder de lat zijn in Eindhoven.