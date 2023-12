Feyenoord doet zichzelf ernstig tekort met nederlaag op Celtic Park

Feyenoord heeft woensdag zijn laatste groepswedstrijd in de Champions League verloren. De Rotterdammers deden zichzelf tegen Celtic ernstig tekort en gingen met 2-1 onderuit. Yankuba Minteh maakte in de 82ste minuut nog gelijk voor Feyenoord, maar een goal van Gustaf Lagerbielke leverde Celtic in blessuretijd drie punten op. Het was tien jaar geleden dat de Schotten voor het laatst een wedstrijd hadden gewonnen in de Champions League (2-1 tegen Ajax). Feyenoord wist al dat het derde zou eindigen in Groep E en gaat naar de Europa League. Atlético Madrid greep gelijktijdig via een 2-0 zege op Lazio de groepswinst.

Waar andere clubs die al uitgespeeld waren in de groepsfase het halve elftal op de schop gooiden, bleef Feyenoord voor een groot deel intact. Wel kregen Gernot Trauner en Mats Wieffer rust. Thomas Beelen kwam achterin in de ploeg, terwijl Calvin Stengs als extra middenvelder bij Quinten Timber en Ramiz Zerrouki kwam te spelen. Luka Ivanusec kreeg voorin een kans om zich te bewijzen.

Feyenoord was duidelijk de betere ploeg in de eerste helft, maar slaagde er niet in een geldig doelpunt op het scorebord te zetten. Een weergaloze aanval van de Rotterdammers eindigde in de 22ste minuut wél met een bal in het doel van Celtic, maar Santiago Gimenez werd teruggefloten wegens nipt buitenspel. Het samenspel op het middenveld tussen Quinten Timber en Luka Ivanusec dat daaraan voorafging was oogstrelend.

Doelpunt Feyenoord! Een heerlijke schijnbeweging van Thomas van den Belt, die Yankuba Minteh vogelvrij zag staan. Minteh rondt vervolgens koelbloedig af, we gaan een spannende slotfase tegemoet: 1-1! ?? #UCL #CELFEY pic.twitter.com/y7WJjuYBHg — VTBL ? (@vtbl) December 13, 2023

Celtic kreeg na een half uur spelen een penalty, nadat Zerrouki bij een hoekschop zijn armen om het lichaam van Liam Scales legde. Feyenoord-doelman Justin Bijlow was kansloos op de inzet van Luis Palma.

Feyenoord kreeg binnen enkele minuten een gouden kans op de gelijkmaker. Gimenez schoot op doelman Joe Hart, waarna Timber de rebound had moeten maken, maar op een verdediger stuitte. Een minuut voor rust raakte Lutsharel Geertruida de paal, opnieuw na een fantastische aanval van Feyenoord.

Na rust kreeg Celtic een grote kans. Een scherpe voorzet van Mikey Johnston kwam tot bij Palma, die leek te gaan scoren. Bijlow redde echter met een schitterende reflex met de voet. Feyenoord werd daarna sterker, maar creëerde niet zulke grote kansen als voor rust.

Ivanusec werd gevaarlijk met een karakteristiek schot richting de verre hoek, maar de linksbuiten van Feyenoord had de pech dat de bal na een half blok net niet goed viel. Dat was wél het geval bij een aanval in de 82ste minuut. Gimenez wipte de bal naar Thomas van den Belt, die uiterst handig bewust liet lopen. Minteh kon zo bij de tweede paal binnenschieten: 1-1.

De winst had in de slotfase beide kanten op kunnen vallen. Feyenoord voerde de druk op, terwijl Celtic via een afstandsschot van Callum McGregor de lat trof. De wedstrijd viel in blessuretijd alsnog de kant van de Schotten op. Invaller Lagerbielke stond bij de tweede paal klaar om in alle vrijheid een voorzet binnen te werken: 2-1.

Atlético Madrid - Lazio 2-0

Atlético wilde in het laatste groepsduel de winst in Poule E grijpen en deed dat met overtuiging. In de zesde minuut tikte Antoine Griezmann een lage voorzet van Samuel Lino binnen: 1-0.

Met Memphis Depay, die in de rust inviel, in de ploeg bouwde Atlético zijn voorsprong uit. Lino stond op de goede plek om in het strafschopgebied een afvallende bal op te pikken. De Braziliaanse linksback schoot uit de stuit schitterend binnen: 2-0.

