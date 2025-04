'Feyenoord doet transfertarget (19) verbeterde aanbieding'

Feyenoord heeft Luis Guilherme deze week een verbeterde aanbieding gedaan. Dat meldt 1908.nl. Als die voorwaarden de negentienjarige rechtsbuiten van West Ham United bevallen, melden de Rotterdammers zich opnieuw bij the Hammers.

Feyenoord wil de Braziliaan huren en hoopt een optie tot koop te kunnen bedingen. Guilherme is volgens Transfermarkt achttien miljoen euro waard, maar Dennis te Kloese en Mark Ruijl zetten in op een lagere optionele vergoeding.

De zesvoudig international van Brazilië Onder 20 speelt sinds vorig jaar zomer voor West Ham, dat 23 miljoen euro betaalde aan Palmeiras om hem daar los te weken.

Guilherme, die over een contract tot medio 2029 beschikt, komt alleen nauwelijks aan spelen toe in het London Stadium. De linkspoot kwam tot dusver tot slechts 118 speelminuten, verdeeld over 11 wedstrijden.

Feyenoord hoopt daarvan te kunnen profiteren. Guilherme speelt voornamelijk als rechtsbuiten, maar kan ook als linksbuiten of als aanvallende middenvelder fungeren.

1908.nl meldde eerder op de zaterdag dat Feyenoord zich bij FC Twente heeft gemeld voor Sem Steijn. De Rotterdammers hebben een formele aanbieding neergelegd bij de Tukkers, maar moeten wel haast maken. Feyenoord kan Steijn tot een niet nader genoemde datum namelijk voor een vastgestelde prijs overnemen.