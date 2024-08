Feyenoord doet goede zaken en huurt Premier League-speler als vervanger Hartman

Feyenoord is dicht bij het binnenhalen van Hugo Bueno, zo weet Voetbal International vrijdag te melden. De linksback komt over van Wolverhampton Wanderers en wordt gezien als de tijdelijke vervanger van Quilindschy Hartman.

Hartman raakte aan het eind van afgelopen seizoen geblesseerd en is naar schatting tot begin 2025 zeker uitgeschakeld. Trainer Brian Priske was op zoek naar versterking voor de linksbackpositie en is dus uitgekomen bij Bueno.

De 21-jarige Spanjaard gaat in De Kuip de concurrentiestrijd aan met Gijs Smal en krijgt een éénjarige huurovereenkomst voorgeschoteld. Volgens de berichtgeving kan Marcos López uitkijken naar een nieuwe club.

Bueno heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van zes miljoen euro. De jeugdinternational ligt nog tot medio 2028 vast bij Wolverhampton, dat hem in 2019 oppikte bij het Spaanse Areosa.

Sinds zijn debuut in het seizoen 2022/23 speelde Bueno 48 officiële wedstrijden namens de Wolves. Daarin was hij goed voor 1 doelpunt en 1 assist. Afgelopen seizoen kwam Bueno 21 keer in actie in de Premier League.

Naast Bueno hoopt Feyenoord nog een speler uit de Premier League te huren. De Rotterdammers zijn bezig met Facundo Buonanotte, die op huurbasis moet overkomen van Brighton & Hove Albion. Feyenoord-directeur Dennis te Kloese wil aan die huurdeal graag een optie tot koop toevoegen.

Op de persconferentie daags voor de seizoensopener tegen Willem II maakte Priske al duidelijk graag versterkingen te zien. “Ik ben zeker tevreden met de selectie die we nu hebben, maar ik zou graag nog wel extra kwaliteit willen”, zei de trainer.