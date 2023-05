‘Feyenoord bereikt persoonlijk akkoord met Szymanski voor extra jaar in De Kuip’

Maandag, 8 mei 2023 om 13:50 • Noel Korteweg

Sebastian Szymanski heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Feyenoord om nog minimaal één jaar te blijven, zo meldt 1908.nl. De 23-jarige middenvelder wordt dit seizoen gehuurd van Dinamo Moskou, maar wil onder geen beding terug naar Rusland en zou het liefst bij de Rotterdammers blijven. Dat gaf Szymanski eerder al aan. Het wordt afwachten of de Pool definitief in De Kuip blijft.

Feyenoord heeft een koopoptie ter waarde van tien miljoen euro bedongen in het huurcontract van Szymanski, maar die kan nog niet gelicht worden aangezien het niet is toegestaan om zaken te doen met Russische clubs. De FIFA liet spelers in Rusland en Oekraïne dit seizoen toe om hun club tijdelijk te verlaten wegens de oorlog, waardoor Szymanski de overstap naar Feyenoord kon maken.

Het wordt afwachten of de wereldvoetbalbond dat komend seizoen wederom toestaat, waardoor de Rotterdammers de middenvelder eventueel opnieuw tijdelijk kunnen overnemen. Een andere mogelijkheid is dat Szymanski zijn contract laat ontbinden bij Dinamo, zo meldt 1908.nl. De middenvelder is dan transfervrij, al heeft hij dan wel de clubs voor het uitkiezen. De Pool liet onlangs in gesprek met PANNA! weten dat hij het liefst bij Feyenoord blijft komend seizoen. “Ik heb het super naar mijn zin. Het zou mooi zijn als ik mag blijven.”

Szymanski vertelde ook hoe Feyenoord op zijn pad is gekomen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne had een grote invloed op de huurtransfer. “Ik trainde vorig jaar zomer eerst even mee bij Legia Warschau. Even aankijken wat er zou gebeuren. Diverse clubs toonden interesse, Feyenoord leek me de beste oplossing. De kans op speeltijd was groot, de speelwijze sprak me erg aan en de fans zijn geweldig. Ik houd van het positiespel van Feyenoord. Het niveau van de Eredivisie is goed, dus ik moet elke wedstrijd vol aan de bak.”