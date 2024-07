Feyenoord bereikt akkoord en betaalt 2,5 miljoen voor nieuwe verdediger

Feyenoord gaat zich op korte termijn versterken met Jeyland Mitchell. De Costa Ricaanse verdediger komt over van LD Alajuelense, dat volgens Fabrizio Romano 2,5 miljoen euro aan de deal overhoudt.

Volgens de Italiaanse transfergoeroe zal nog voor het weekend de medische keuring plaatsvinden. Mitchell landt op donderdag in Rotterdam om de deal definitief te beklinken. Naar verluidt kon hij ook kiezen voor Atlético Madrid, maar Feyenoord gaat dus met hem aan de haal.

Mitchell is een negentienjarige verdediger die al zeven interlands speelde namens Costa Rica. De rechtspoot ligt nog tot medio 2027 vast bij zijn club LD Alajuelense, maar dat contract wordt dus door Feyenoord afgekocht.

De centrumverdediger speelde pas twaalf officiële wedstrijden in de hoofdmacht van zijn huidige werkgever en was eerder actief voor Guanacasteca en Municipal Liberia. Mitchell speelde dus nog nooit voor een club buiten zijn vaderland.

De afgelopen weken was de 1,87 meter lange mandekker met Costa Rica actief op de Copa América, waar hij het opnam tegen achtereenvolgens Brazilië (0-0), Colombia (3-0 verlies) en Paraguay (2-1 winst).

Ondanks de vier behaalde punten is Costa Rica uitgeschakeld op de eindronde. Mitchell was in alle drie groepsfaseduels basisspeler, incasseerde vier tegendoelpunten en kon zijn ploeg zo niet helpen aan het bereiken van de knock-outfase. Wel maakte hij grote indruk in het duel met Brazilië, toen hij Vinicius Júnior zo goed als onschadelijk maakte.

In Rotterdam-Zuid zal de Costa Ricaans international de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Gernot Trauner, Thomas Beelen, Lutsharel Geertruida en Dávid Hancko, al bestaat de mogelijkheid dat de laatste twee uit dat rijtje nog deze zomer een transfer maken.

