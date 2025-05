'Feyenoord aast op verdediger die al op 22-jarige leeftijd aanvoerdersband draagt'

Maas Willemsen heeft zich in de kijker gespeeld van Feyenoord, zo weet De Gelderlander te melden. De centrumverdediger (22) maakt een sterk seizoen door bij De Graafschap en lijkt klaar voor een stap hogerop deze zomer.

De ster van Willemsen is rijzende. De jonge mandekker droeg afgelopen vrijdag voor het eerst de aanvoerdersband bij De Graafschap. Prompt wonnen De Superboeren op bezoek bij Helmond Sport met 1-4.

De scouts van Feyenoord houden de verrichtingen van Wilemsen scherp in de gaten. De Rotterdammers willen hem na dit seizoen overnemen, om de verdediger vervolgens direct te verhuren aan FC Dordrecht.

Mocht Willemsen inderdaad op huurbasis verdergaan in Dordrecht, dan volgt hij het voorbeeld van Devin Haen. De aanvaller (20) kwam dit seizoen tot twaalf goals en vijf assists en heeft daarmee een groot aandeel in het sterke jaar van de nummer vijf in de Keuken Kampioen Divisie.

Willemsen stapte in 2014 als elfjarige over van FC Twente naar De Graafschap en doorliep daarna alle jeugdelftallen in Doetinchem. Hij debuteerde in de hoofdmacht in het seizoen 2022/23, al vindt deze jaargang zijn echte doorbraak plaats. De teller staat inmiddels op 25 wedstrijden.

De in Zutphen geboren en 1.90 meter lange Willemsen kan met een transfervrije status vertrekken, daar zijn contract afloopt op 30 juni.

De door Feyenoord begeerde verdediger focust zich voorlopig op de Keuken Kampioen Play-Offs. In de eerste ronde is uitgerekend FC Dordrecht de tegenstander van De Graafschap.