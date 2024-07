Ferdinand noemt naast ‘schoppen’ zeker 3 manieren om Lamine Yamal te bespelen

Rio Ferdinand is zeer lovend over Lamine Yamal. Tijdens de voorbeschouwing op de EK-finale tussen Spanje en Engeland laat de oud-verdediger bij de BBC weten erg onder de indruk te zijn van de kwaliteiten van de zeventienjarige Spanjaard, maar hij komt ook met oplossingen om Yamal te bespelen.

“Tja, hoe ga je een zeventienjarige afstoppen in de EK-finale? Het is eigenlijk krankzinnig dat we dat hier vanavond bespreken”, zo begint Ferdinand.

“Maar er zijn wel manieren om goed tegen hem te kunnen spelen. Zijn rechtervoet is zwakker dan zijn linker, dus zorg dat je hem naar zijn rechterbeen dwingt. Geef hem geen moment de kans iets met links te doen.”

“Daarnaast moet je zorgen dat hij altijd met zijn rug naar het doel staat. Ook moet je hem opjagen en je moet agressief spelen. Het is een jonge gozer en fysiek nog niet heel sterk, dus maak daar gebruik van.”

“Het belangrijkste is dat je dicht op hem zit en dat je hem geen ruimte geeft om een actie te maken. Met ruimte is hij niet af te stoppen. Of: smash him”, zegt Ferdinand met een knipoog. “Schop hem uit de wedstrijd, haha.”

“Wat een speler, echt waar. We hebben het over de sleutelspeler van de Spaanse ploeg. Hij vormt zeker een grote bedreiging voor Engeland”, besluit Ferdinand.

Yamal is de jongste speler ooit die start in een EK-finale. Luke Shaw zal, met de rugdekking van Marc Guéhi, de aangewezen persoon zijn om de Spaanse rechtsbuiten af te stoppen.

