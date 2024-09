Fenerbahçe start Europa League met nipte zege in duel met 2 rode kaarten en gemiste penalty

Fenerbahçe is de Europa League gestart met een nipte 2-1 zege op Union Sint-Gillis. De doelpunten voor de ploeg van trainer José Mourinho kwamen op naam van Çaglar Söyüncü en Christian Burgess (eigen goal), terwijl Ross Sykes nog iets terugdeed. Volgende week speelt Fenerbahçe al het volgende Europa League-duel, in Enschede tegen FC Twente.

De Turken begonnen met onder meer Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat en voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski in de basis. Dusan Tadic moest voor het eerst dit seizoen juist genoegen nemen met een reserverol.

Het dappere Union domineerde in de eerste helft, en kreeg wat kansen op de openingstreffer via Noah Sadiki en Franjo Ivanovic, maar zij wisten doelman Dominik Livakovic niet te verschalken. Aan de andere kant van het veld was het in de 26ste minuut wél raak.

Na een korte hoekschop gaf Szymanski de bal voor, in de richting van Rodrigo Becão. De Braziliaan legde de bal terug met het hoofd, en met een soort volley van dichtbij zette Söyüncü de 1-0 op het scorebord.

Na de rust kwam Fenerbahçe beter voor de dag. Het kreeg kansen via Youssef En-Nesyri, Irfan Can Kahveci en Cengiz Ünder, maar de 2-0 liet nog even op zich wachten.

In de 74ste minuut werd het Fenerbahçe wat makkelijker gemaakt, toen Union verder moest met tien man. Kevin Mac Allister kreeg rood nadat hij de doorgebroken En-Nesyri net buiten het strafschopgebied aantikte.

Zo kon Fenerbahçe met een man meer op zoek naar de 2-0, en die viel tien minuten voor tijd. Een poging van Bright Osayi-Samuel werd nog gekeerd door doelman Anthony Moris, maar de bal kwam in de rebound tegen de ongelukkige Union-verdediger Christian Burgess aan, en zo was het alsnog raak.

Toch werd het nog even spannend. Osayi-Samuel maakte een overtreding in zijn eigen strafschopgebied, kreeg zijn tweede gele kaart en Union kreeg een penalty. De inzet van Franjo Ivanovic werd echter gekeerd door Livakovic. Niet veel later werd het toch nog 2-1: Ivanovic raakte de paal, maar in de rebound tikte Sykes binnen. Daar bleef het bij.