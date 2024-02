FenerbahÃ§e loopt na rust weg bij Rizespor en doet goede zaken in titelrace

Fenerbahçe loopt na rust weg bij Rizespor en doet goede zaken in titelrace

Fenerbahçe heeft zaterdagavond goede zaken gedaan in de strijd om de titel in Turkije. De ploeg uit Istanbul was op bezoek bij Rizespor met 1-3 te sterk. Serdar Dursun, Edin Dzeko en Irfan Can Kahveci namen de doelpuntenproductie van de Gele Kanaries voor de rekening. Martin Minchev scoorde namens de thuisploeg.

Na 27 minuten kwam Rizespor op voorsprong in het eigen Estadio Çaykur Didi. Een hoge bal werd doorgekopt door Babajide David Akintola, waarna Minchev oog in oog met Dominik Livakovic niet faalde. Vlak na rust maakte Dursun, die pas na de pauze binnen de lijnen kwam, de gelijkmaker. Een vroege voorzet van Kahveci gleed hij bij de tweede paal binnen.

Na 65 minuten kwam Fenerbahçe eindelijk op voorsprong. Dzeko kreeg de bal in de diepte van Mert Hakan Yandas en schoot vervolgens recht op de doelman af. Deze ging echter gigantisch in de fout en moest alsnog vissen: 1-2. In de slotfase maakte Kahveci er op aangeven van Dusan Tadic nog 1-3 van. Fenerbahçe staat nu eerste met 67 punten. Galatasaray heeft 66 punten, maar nog wel een duel achter de hand.

