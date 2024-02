Fenerbahçe ligt na uiterst pijnlijke avond in Ankara uit het bekertoernooi

Fenerbahçe ligt uit het Turkse bekertoernooi. De ploeg van trainer Ismail Kartal bleek niet opgewassen tegen Ankaragücü, dat al na iets meer dan een half uur spelen op een 2-0 voorsprong kwam. Vlak voor tijd tekende Garry Rodrigues, ex-FC Dordrecht, voor de 3-0 eindstand. Fenerbahçe kan zich nu vol focussen op de Conference League en de titelstrijd met Galatasaray.

Bijzonderheden:

Fenerbahçe trad aan met een veredeld B-elftal. Onder meer Dusan Tadic, Sebastian Szymanski en Leonardo Bonucci stonden in de basis, maar andere sterkhouders als Edin Dzeko, Ferdi Kadioglu, Alexander Djiku en Dominik Livakovic begonnen op de bank.

Enkele minuten nadat Cengiz Ünder een uitgelezen kans liet liggen, werd de score aan de andere kant geopend door Olimpiu Morutan. De Roemeen zag zijn schot vanaf een meter of twintig dusdanig van richting veranderd worden, dat doelman Irfan Can Egribayat kansloos was: 1-0.

Fenerbahçe claimde na ruim een half uur spelen een strafschop wegens vermeend hands, maar kreeg die niet. In de counteraanval liep het vervolgens tegen een volgende tegengoal aan. Anastasios Chatzigiovanis dribbelde richting de zestien en haalde feilloos uit in de verre hoek: 2-0.

Halverwege de tweede helft dacht Mert Çetin via een kopbal voor de 3-0 te zorgen, ware het niet dat hij in buitenspelpositie raak kopte. Fenerbahçe kwam amper tot de benodigde kansen en moest in de slotfase zelfs de 3-0 slikken. Rodrigues tikte op aangeven van Federico Macheda simpel binnen.

