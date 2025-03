Fenerbahçe komt in eigen huis niet verder dan 0-0 en ziet Galatasaray uitlopen

Fenerbahçe heeft kostbaar puntenverlies geleden in de Süper Lig. De ploeg van José Mourinho kwam in de topper tegen Samsunspor niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Koploper Galatasaray, dat vrijdag met 4-0 won van Antalyaspor, heeft daardoor een voorsprong van negen punten op Fenerbahçe. Wel heeft de ploeg van Mourinho een duel tegoed.

Bijzonderheden:

Samsunspor staat op een stevige derde plaats in de Süper Lig en dus beloofde het een moeilijke wedstrijd te worden voor Fenerbahçe. Kansen bleven vrij beperkt in de eerste helft, al had Anderson Talisca meer moeten doen met zijn mogelijkheid. Zijn schot was te zacht om het net te vinden.

Ook vlak na rust kwam Talisca dichtbij, maar opnieuw speelde doelman Okan Kocuk een belangrijke rol met een prima redding. Een kwartier voor tijd kwamen de bezoekers met tien man te staan na de tweede gele kaart voor Marius, maar ondanks een stortvloed aan hoekschoppen viel de treffer niet.

Edin Dzeko kwam in minuut 98 heel dicht bij de verlossende treffer, maar ook de Bosnische routinier wist uitblinker Kocuk niet te passeren: 0-0.