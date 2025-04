Fenerbahçe incasseert in minuut 94 mokerslag in Turkse titelstrijd

Fenerbahçe heeft zondag tegen Kayserispor zeer dure punten laten liggen in de Turkse titelstrijd. De ploeg van José Mourinho was na een knappe comeback hard op weg naar een 3-2 zege, maar kreeg in minuut 94 het deksel op de neus: 3-3. Het gat tussen koploper Galatasaray en Fenerbahçe bedraagt nu vijf punten.

Slechts zeven minuten oud was de wedstrijd toen Ramazan Civelek Kayserispor op voorsprong zette in zijn geboortestad. De rechtermiddenvelder werd bereikt na slordig balverlies van Milan Skriniar en opende de score door Livakovic door zijn benen te passeren: 0-1.

Tien minuten voor rust was de langverwachte gelijkmaker daar, al kreeg het alle hulp van de wereld. Doelman Bilal Bayazit, ex-Ajax en Vitesse, liet een ongevaarlijke voorzet van Saint-Maximin los en zag Talisca optimaal profiteren: 1-1.

Na rust ging het weer mis voor Fenerbahçe. Een voorzet vanaf rechts krachtig ingekopt door Duckens Nazon, die als in zijn beste dagen bij CSKA-Sofia snoeihard inkopte. De Haïtiaan trof de lat, maar had het geluk dat de bal via pechvogel Livakovic alsnog over de lijn terechtkwam: 1-2.

Bij de gelijkmaker van Fenerbahçe speelde Bayazit opnieuw een hoofdrol. De Amsterdammer bokste de bal goed weg, maar had de pech dat hij dat precies in de richting van Saint-Maximin deed. De Fransman volleerde prachtig raak: 2-2.

Een benutte strafschop van Talisca leek de Gele Kanaries alsnog de drie punten op te leveren. Niets bleek echter minder waar. Talha Sariarslan kopte een voorzet van Gökhan Sazdagi in minuut 94 feilloos binnen: 3-3.