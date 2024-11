Fenerbahçe buigt achterstand om in zege dankzij heerlijke goal Dzeko en invaller En-Nesyri

Fenerbahçe heeft een knappe zege geboekt in de Europa League. Dankzij een treffer vijf minuten voor tijd van Youssef En-Nesyri wonnen de Gele Kanaries met 1-2 van Slavia Praag. Het mooiste doelpunt van de avond kwam op naam van Edin Dzeko, die daarmee de openingstreffer van Tomás Chorý deels ongedaan maakte. Fenerbahçe klimt naar de vijftiende plaats, terwijl Slavia virtueel uitgeschakeld is op plek 26.

Bij Fenerbahçe mochten voormalig Eredivisie-sterren Dusan Tadic en Sebastian Szymanski opdraven in het elftal van José Mourinho. De Portugees koos in de spits voor Edin Dzeko, die vanaf links hoopte op bruikbare ballen van Allan Saint-Maximin. Onder meer Filip Kostic, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat waren er door blessures niet bij.

In de Fortuna Arena in Praag pakte Slavia al vrij snel de voorsprong. Lukás Provod gaf uitstekend voor en zag Tomás Chorý bij de eerste paal behendig binnenwerken: 1-0.

Dávid Doudera liet vervolgens na om de Tsjechen op 2-0 te zetten met een kopbal dat over het doel van Dominik Livakovic vloog. De doelman van Fener haalde even later opnieuw opgelucht adem, toen opnieuw Doudera en Chorý binnen een minuut naast schoten.

Aan de andere kant toonde Dzeko zijn efficiëntie. De Bosniër sneed vanaf de rechterkant naar binnen en haalde met links verwoestend uit in de bovenhoek: 1-1. Slavia liet zijn supporters voor rust nog eenmaal juichen, maar het bleek tevergeefs. De treffer van Provod werd geannuleerd wegens buitenspel.

Lange tijd leek het ook bij 1-1 te blijven, maar niets bleek minder waard. Tadic legde uitstekend terug op En-Nesyri, die Antonín Kinský verschalkte: 1-2.