Fenerbahçe begint met invallers Tadic en Szymanski uitstekend aan groepsfase

Donderdag, 21 september 2023 om 20:43 • Jonathan van Haaster

Fenerbahçe is de Conference League-groepsfase uitstekend begonnen. De ploeg van trainer Ismail Kartal leidde tegen FC Nordsjaelland bij rust al met 2-0 dankzij treffers van Miguel Crespo en Michy Batshuayi. Na de onderbreking ging de topclub uit Istanbul vrolijk verder en kwam het op 3-0 via Serdar Aziz. Oliver Villadsen maakte er nog 3-1 van, maar daarbij zou het ook blijven.

Kartal liet enkele grote namen op de bank beginnen, zoals Dusan Tadic, Sebastian Szymanski en Edin Dzeko. Jayden Oosterwolde verscheen wel aan de aftrap, net als onder meer Dominik Livakovic, Fred en het aanvalstrio bestaande uit Ryan Kent, Batshuayi en Joshua King. Alexander Djiku vormde het centrale duo met Aziz. Bij Nordsjaelland was er onder meer een basisplaats voor Andreas Schjelderup, bekend van zijn tijd bij Benfica. Voormalig FC Groningen-aanvaller Oliver Antman ontbrak wegens een blessure.

Fenerbahçe zonder Tadic en Szymanski, maar wel comfortabel op 2-0 voorsprong na een koele afronding van Batshuayi ?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 21, 2023

Fener domineerde en opende de score in de 24ste minuut. Fred slingerde een vrije trap vanaf rechts voor het doel en bereikte Crespo, die middels een fraaie duikkopbal voor de openingstreffer zorgde: 1-0. Niet veel later leek het duel al gespeeld. Fred gaf dit keer uitstekend mee in de loop van Batshuayi, die met een zacht maar secuur rollertje de verre hoek vond: 2-0. Marcus Ingvartsen leek voor rust nog wat terug te doen, ware het niet dat Livakovic een uitstekend antwoord in huis had.

De tweede helft was nog geen twee minuten oud toen Fenerbahçe de marge naar drie tilde. Aziz kopte feilloos raak uit een hoekschop: 3-0. Toch wisten de Denen al snel wat terug te doen. Een vlotte combinatie leek op niets uit te lopen, maar Jeppe Tverskov kreeg de bal met een gelukje alsnog bij Villadsen. De rechtsback schoof koelbloedig binnen: 3-1. Een comeback leidde dat echter niet in. Sterker nog: Kent kreeg de mogelijkheid op de 3-1, maar zijn poging werd ternauwernood geblokt door een verdediger. Kartal bracht onder meer Szymanski nog in de slotfase. De Pool probeerde het met een schot, dat niet overtuigend genoeg was om de marge andermaal naar drie te tillen. Vlak voor tijd liet King na zijn basisplaats te bekronen met een treffer. De voorsprong van Fener kwam echter nooit meer in gevaar.